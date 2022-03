Tradição: Missa em honra ao padroeiro São José é celebrada no MP-AP

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) mantém a tradição com a realização da Santa Missa em honra a São José para membros, servidores e colaboradores, por ocasião das festividades do Padroeiro do Estado do Amapá. O ato religioso foi celebrado nesta quarta-feira (16), pelo bispo Dom Pedro José Conti, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça – Promotor Haroldo Franco, com a participação da procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, do subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos e Institucionais, Nicolau Crispino, a corregedora-geral adjunta, Estela Sá, e o secretário-geral da instituição, Alexandre Monteiro.

A imagem de São José foi conduzida até o altar pela PGJ com a corregedora-geral adjunta, Estela Sá, onde os participantes aguardavam para a cerimônia que teve a participação especial do Grupo católico “Filhos de Maria”, do qual faz parte a servidora Glória Santos.

Anualmente, a Diocese de Macapá organiza a programação que neste ano iniciou no dia 11 de fevereiro e segue até do 19 de março, dia do santo padroeiro. O tema deste ano é: “São José, ensina-nos a educar aprendendo e aprender educando”, lema cuja a inspiração bíblica é “Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu Pai?” (Cf.Lc 2,49).

Pela tradição da Igreja Católica, a imagem de São José peregrina por instituições públicas e privadas, além de casas de famílias. Porém, por conta da pandemia, cada instituição e famílias farão suas próprias peregrinações, no período de 21 de fevereiro até o dia 15 de março.

“Hoje estamos celebrando nosso padroeiro aqui no Ministério Público. Agradeço muito a presença do bispo Dom Pedro, que sempre está aqui nos prestigiando e trazendo a palavra e o conforto nas primeiras horas do dia, para que possamos ter força e fé no cumprimento da nossa missão. Agradeço aos que estão aqui presentes prestando essa homenagem de renovação de fé cotidiana, para continuarmos com nossos objetivos em paz com nossa família e no ambiente de trabalho. Que São José nos proteja!”, manifestou Ivana Cei.

Asscom MPAP

