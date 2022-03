Tecnologia: cursos gratuitos da Potência Tech estão com inscrições abertas

Programa incentiva a formação de profissionais na área de Tecnologia da Informação

Estão abertas as inscrições para cursos de capacitação gratuita em Programação Front End, Programação Back End e Data Analytics, do programa Potência Tech 2022. Nesse momento estão sendo ofertadas 150 vagas como parte do programa que incentiva a formação de profissionais na área de Tecnologia da Informação (TI) por meio de cursos gratuitos on-line e bolsas de estudos. As inscrições ficam abertas até 7 de abril de 2022.

Cada um dos cursos gratuitos na área de TI conta com 50 vagas e os conteúdos serão ministrados de forma remota, com aulas à noite, totalmente ao vivo. O curso introdutório on-line será dos dias 8 a 18 de abril e o desafio on-line acontecerá entre os dias 19 e 24 do mesmo mês. Já as entrevistas serão entre 27 de abril e 9 de maio. Os cursos estão previstos para terem início no dia 11 de abril.

Para participar é preciso se inscrever no site do Potência Tech e preencher os requisitos como: possuir idade igual ou maior que 18 anos, ensino médio completo e residir no Brasil. Será necessário também se cadastrar previamente no site do programa. Para a inscrição, serão necessários dados como nome completo, e-mail, celular, CPF, estado, entre outras informações como renda familiar, curso de interesse, raça, gênero, e outras informações.

No curso de Desenvolvedor Front- End, os participantes vão aprender a desenvolver e elaborar projetos de aplicações para web, além de fazer a publicação de aplicações web e codificar interface visual de sites dinâmicos.

No curso de Desenvolvedor Back-End, os ensinamentos serão voltados ao desenvolvimento de algoritmos e serviços, em que os alunos aprenderão a codificar back-end de aplicações web, organizar o processo de trabalho no desenvolvimento e criação de projetos de aplicações web.

Já no curso de Data Analytics, será ensinado a coletar dados e gerenciá-los dominando as ferramentas mais utilizadas no mercado, com o intuito de criar correlações e formular novos conceitos das informações que servirão de guia para as estratégias da empresa tomando as melhores decisões.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

