Colaboradores do SESI e do SENAI Amapá participam de curso sobre assédio moral e sexual

Colaboradores e gestores do SESI e do SENAI Amapá participaram da palestra realizada pela Coordenação de Controle e Compliance sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. A conversa conduzida pela advogada do SESI/SENAI, Danielle Guidão, tratou dos tipos de comportamentos considerados como assédio.

Além de alertar sobre as punições, a advogada falou ainda quais são os canais de atendimento existentes e como devem ser encaminhadas as denúncias de assédio moral ou sexual em hipótese de acontecer dentro das instituições.

A palestra faz parte do cronograma de ações desenvolvidas pelo Programa de Compliance, que prevê cursos e palestras periódicas sobre temas importantes a fim de fazer cumprir as normas legais e regulamentares das empresas.

