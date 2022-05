Google lança app para transferir dados de iPhone para Android

Descubra mais sobre o novo app do Google, Switch To Android, lançado nesta semana. O programa transfere informações do iPhone para Android sem a necessidade de cabos.

O aplicativo Switch To Android já está disponível para download na App Store. Agora, ficou mais fácil e viável para usuários de iPhone transferirem os dados de um aparelho da Apple para outro que funcione com Android. Anteriormente, o processo só poderia ser feito via cabo ou com algum outro tipo de app não oficial.

Depois de baixar e instalar o Switch To Android, o usuário conseguirá transferir qualquer tipo de arquivo. Ele poderá mover fotos, vídeos, contatos, dados de calendário, programas e app, além de qualquer outro ficheiro. A usabilidade do aplicativo é bastante simples, segundo o próprio Google.

Switch To Android possibilita transferir arquivos de iOS para Android

Todo o processo de transferência é realizado sem a necessidade de cabo, já que acontece através de conexão Wi-Fi. “O aplicativo também orienta você em outras etapas importantes para configurar seu dispositivo, como desativar o iMessage para não perder mensagens de texto de amigos e familiares”, ressaltou o Google.

Ao utilizar o Switch To Android, o usuário precisa estar com os dois aparelhos próximos. Ou seja, tenha o iPhone e o outro dispositivo Android para efetuar a transferência. Além disso, conecte-se a uma rede Wi-Fi para conseguir parear os aparelhos. O pareamento será realizado por meio de QR Code.

Veja mais no site Edital concursoshttps://editalconcursosbrasil.com.br/noticias/2022/05/google-lanca-app-para-transferir-dados-de-iphone-para-android/

