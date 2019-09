Bárbara Primavera apresenta recital solo “Por Onde Nascem As Flores”

A poeta Bárbara Primavera ensaia seu novo recital “Por Onde Nascem As Flores” desde de março de 2019, e a estreia está marcada para o dia 19 de setembro, no Sesc Araxá. O novo trabalho aborda a temática da força da mulher e suas lutas diárias para se manter em evolução.

Primavera é natural de Afuá-PA e lá iniciou sua carreira como poeta e escritora. Sempre foi uma leitora de poesia e carregava um fascínio pelo poder de transformação dos versos. Através de seus textos busca contar a sua história e a sua visão sobre o lugar que a cerca e os personagens desse lugar. Barbara mora em Macapá desde 2016 e por aqui participou de diversas rodas de poesia e assim tornou-se amiga de grandes poetas como: Bruno Muniz, Ana Anspach, Carla Nobre, Thiago Soeiro, Mary Paes e Pedro Stkls, Claudia Almeida, Rostan Martins.

Em “Por Onde Nascem As Flores” a poeta narra uma tangente entre o rio e o asfalto, recitando versos que falam da mulher amazônida, sua força e misticismo.

Ao seu lado no palco será acompanhada dos músicos Michele Maycoth (Percussão), Jhonathan Jardim (Violão) e Edson Neto (Tambor). O evento aconteceu no são de evento do SESC terá inicio às 19h e a entrada é um 1kg de alimento não perecível.

Serviço:

Por Onde Nascem As Flores

Dia 19 de Setembro

19h00

Salão de Eventos do Sesc Araxá

Entrada 1kg de alimento não perecível

