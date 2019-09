PF prende duas pessoas em operação contra tráfico de animais

Vitor Abdala

Policiais federais prenderam hoje (12) duas pessoas em flagrante durante uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de animais silvestres. O grupo vendia os animais através das redes sociais e comercializava inclusive aranhas ameaçadas de extinção.

A operação é coordenada pela Delegacia Federal de Macaé, no norte fluminense, e cumpre mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo e Paraná.

As investigações começaram no ano passado e contam com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...