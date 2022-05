Melhores marcas de geladeira: Consul, LG e muito mais!￼

Se você quer saber qual a melhor marca de geladeira e quais tem as funcionalidades que você deseja em uma, este artigo é para você!

Conheça as melhores marcas de geladeira!

As geladeiras são eletrodomésticos fundamentais em nossas vidas. Elas são responsáveis por armazenar nossos alimentos de forma segura e conservá-los em bom estado. Mas pode ser um pouco complicado escolher uma marca e qual delas melhor se adapta às suas necessidades.

Então, se você está pensando em comprar uma geladeira, mas, em meio a tantas opções e marcas disponíveis no mercado, não sabe qual, confira neste artigo e escolha já a geladeira dos seus sonhos.

Melhores marcas de geladeira

Chegou a hora de entender melhor sobre o assunto. Mostraremos agora uma seleção especial de marcas de geladeiras e quais as suas vantagens. Confira agora quais são as melhores marcas de geladeiras disponíveis e escolha já a sua!

Electrolux

Considerada uma excelente marca por muitos, as geladeiras Electrolux oferecem um design elegante, que terá destaque em sua casa, bem como tecnologia de qualidade por um valor justo.

Alguns de seus modelos são destaques por serem French Door Inverse. Isso significa que essas geladeiras possuem seu freezer na parte inferior e a geladeira com duas portas na parte superior do eletrodoméstico. Isso torna a parte mais utilizada mais acessível, e facilita o manuseio do equipamento no cotidiano, e seu freezer tem maior capacidade. Confira as 10 melhores geladeiras Electrolux de 2022 e saiba qual opção possui o melhor custo-benefício.

Consul

A Consul também é uma excelente opção para quem busca por refrigeradores. Suas geladeiras Frost Free são de alta qualidade. Isso significa que você não precisa esperar sua geladeira descongelar para fazer a limpeza.

Sua tecnologia Frost Free não permite que o gelo se acumule nas paredes do congelador. Isso facilita e agiliza a limpeza do aparelho. Seu sistema de refrigeração é controlado eletronicamente e, segundo a fabricante, além de não precisar descongelar, possui maior circulação de ar interno e refrigeração homogênea. Caso você esteja procurando a melhor geladeira do mercado com essas características, conheça as 10 Melhores Geladeiras Frost Free De 2022.

Panasonic

As geladeiras Panasonic são tradicionais. A marca possui ótima reputação na criação de diversos produtos e isso traz confiabilidade. Seu design se adapta perfeitamente, independentemente de sua época.

A marca possui excelente avaliação no Reclame Aqui, o que garante um ótimo atendimento da marca, pois, segundo a plataforma, o índice de resolução de problemas é satisfatório. Com certeza você estará bem servido com as geladeiras Panasonic.

Brastemp

Os eletrodomésticos Brastemp possuem grande variedade e são de boa procedência. A Brastemp foi eleita a melhor marca pelos usuários desses equipamentos, segundo pesquisa Datafolha. Ou seja, Brastemp é sinônimo de excelência.

Seus modelos Frost Fee side by side não deixa a desejar. Estes modelos também são adequados para famílias maiores, pois comporta mais alimentos e bebidas. A reputação da marca também é algo excepcional.

Não deixe de conhecer as melhores geladeiras Brastemp e saiba qual modelo escolher para a sua cozinha!

Philco

As geladeiras da marca Philco possuem design muito atrativo, como o de porta side by side (duas portas), o que, além de mais conforto, trazem mais espaço interno para armazenar os alimentos e bebidas.

Suas geladeiras se destacam por ter dispenser de água em sua porta e por sua facilidade em extrair gelo sem precisar abri-la. A Philco certamente traz bastante conforto e tecnologia em uma única marca e seus modelos de eletrodomésticos são de excelente qualidade e consolidados no mercado.

Samsung

A Samsung é uma marca consolidada mundialmente na fabricação de diversos produtos como celulares, computadores, televisores e eletrodomésticos. Isso assegura qualidade e tecnologia adequada para seus produtos.

Suas geladeiras possuem designs modernos e oferecem recursos úteis, como modelos Frost Free. Se você busca uma marca confiável e com ótimos recursos, essa é a opção ideal.

Continental

A marca Continental foi comprada pela Electrolux em 2017. Essa marca entende bem o que o consumidor final precisa e entrega sempre o melhor. Os produtos da marca possuem um ótimo custo e são consolidados no mercado brasileiro.

Seus modelos têm o sistema Frost Free, o que facilita muito sua limpeza. Também são modelos com abertura duplex, o que separa a geladeira do congelador.

Esmaltec

A marca Esmaltec produz geladeiras com um ótimo custo-benefício. Além disso, ela promove um menor custo de energia elétrica, o que é uma vantagem em relação ao seu custo.

Para quem procura por modelos de geladeiras mais simples, mas com uma ótima avaliação na internet, essa marca é ótima.

LG

A LG é uma marca bastante conhecida no mercado atual. Com produtos diversos, a marca vem se consolidando cada vez mais no quesito qualidade. Suas geladeiras se adaptam facilmente ao dia a dia de seus clientes.

Um dos recursos mais atraentes das geladeiras da LG é Instaview Door in Door, o que permite que você veja o que há dentro dela sem precisar abrir. Isso economiza tempo e recursos energéticos, o que faz seu preço valer a pena.

Escolha a melhor marca de geladeira e compre a geladeira ideal para você!

Agora que você já conhece as melhores marcas de geladeiras do mercado, suas funcionalidades e recursos e sua reputação entre os clientes, está na hora de escolher a sua. Não se esqueça de consultar novamente o artigo antes de escolher e decidir qual a melhor marca de acordo com suas necessidades e quais destas marcas possuem um bom pós-venda, além de seu custo-benefício.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...