SESI Amapá lança edital para credenciar prestadores de serviço

O SESI Amapá está com credenciamento aberto para seleção de empresas prestadoras de serviços nas áreas de Saúde e Segurança no Trabalho e Promoção da Saúde. O processo seletivo acontece por meio de edital, publicado em ap.sesi.org.br.

O objetivo do certame é oferecer qualidade de vida e promover a saúde do trabalhador da indústria amapaense, por meio da oferta dos serviços. O edital trata da seleção e de empresas que atuem nas áreas de Saúde, com as especialidades de Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Enfermagem, Massoterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Medicina.

Além de Engenharia do Trabalho, com serviços de engenharia e medicina do trabalho, laudos técnicos, avaliação de agentes ambientais de risco (NR 9)/Conforto (NR 17), ergonomia (análise ergonômica do trabalho) e assessoria e consultoria, bem como, cursos e treinamentos em Saúde e Segurança no Trabalho (presencial e EAD).

A empresa interessada deve atender às condições estabelecidas no edital e em seus anexos. Por isso, é fundamental conferir a íntegra do documento. Mais informações podem ser obtidas também por meio do número (96) 98414-0537.

