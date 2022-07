Chuvas torrenciais atingem regiões do Japão

Mau tempo deverá continuar até amanhã



Fortes chuvas vêm atingindo o Japão. Segundo autoridades meteorológicas, chuvas torrenciais caíram da região de Kyushu, no sudoeste, e na área de Tokai, na parte central do país. O mau tempo deverá atingir também o nordeste do país.

A Agência de Meteorologia disse hoje (19) que condições atmosféricas extremamente instáveis devem continuar de oeste a leste do Japão até amanhã, com pancadas de chuvas repentinas.

No período de 24 horas até esta quarta-feira, 250 milímetros de chuva podem cair no sul da região de Kyushu; 200 milímetros (mm) no norte da região de Kyushu; 150 mm nas regiões de Kinki e Tokai; 120 mm na região de Shikoku; 100 mm nas regiões de Hokuriku e Kanto-Koshin; e 60 mm na região de Chugoku.

A agência adverte sobre deslizamentos de terra, inundações de áreas baixas e aumento dos níveis dos rios, e está pedindo à população que fique alerta sobre relâmpagos e fortes rajadas de vento, e que mantenha a cautela mesmo depois que a chuva passar. Houve casos de deslizamentos de terra ou de transbordamento de rios algumas horas depois da estiagem das chuvas.

