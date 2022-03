União Europeia aprova nova rodada de sanções à Rússia

Setores atingidos são energia, aço e defesa



A União Europeia (UE) aprovou formalmente nesta terça-feira (15) novo pacote de sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, que inclui vetos de investimentos no setor de energia, exportações de bens de luxo e importações de produtos siderúrgicos.

As sanções, que entram em vigor após a publicação no Diário Oficial da UE ainda hoje, também congelam os ativos de mais líderes empresariais que apoiam o Estado russo, incluindo o proprietário do clube de futebol Chelsea, Roman Abramovich.

A Comissão Europeia informou, em comunicado, que as sanções incluem “proibição abrangente de novos investimentos no setor de energia russo”.

A medida atingirá as importantes petrolíferas Rosneft, Transneft e Gazprom Neft, mas os membros da UE ainda poderão comprar petróleo e gás delas.

Também haverá proibição total de transações com algumas empresas estatais russas ligadas ao complexo militar-industrial do Kremlin, disse o Executivo da UE.

O bloco chegou a acordo preliminar sobre as novas sanções nessa segunda-feira, e nenhuma objeção foi levantada antes do prazo acordado.

Estima-se que o veto das importações de aço da Rússia afete 3,3 bilhões de euros (US$ 3,6 bilhões) em produtos, segundo a comissão.

