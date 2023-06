4º Seminário de Agroecologia e Produção Orgânica no Amapá acontece no Sebrae, na sexta (2)

O evento é aberto aos produtores rurais, comunidades estudantis, técnicos e empresários agrícolas

Débora Monteiro

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza o 4º Seminário de Agroecologia e Produção Orgânica, com o tema ‘Produção Orgânica, Amigo do Clima’. O objetivo é apresentar o papel da produção como instrumento e aliado na preservação do meio ambiente, mitigação das mudanças climáticas e reforçar a importância da produção orgânica. O seminário acontece na sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, na próxima sexta (2), das 8h às 13h.

Segundo a gestora do Projeto Horticultura Agroecológica e Produção Orgânica do Sebrae no Amapá, Rosimar Monteiro, é importante valorizar os produtores orgânicos, estimular outros produtores para a transição agroecológica e conversão para sistemas orgânicos de produção. “Os produtores orgânicos utilizam práticas agrícolas que visam a sustentabilidade a longo prazo. Eles adotam técnicas que ajudam na preservação dos ecossistemas, minimizando o impacto negativo no meio ambiente, e produzem alimentos menos prejudiciais à saúde.”, declara a gestora, Rosimar Monteiro.

Produtores

Este ano o Projeto Horticultura Agroecológica e Produção Orgânica do Sebrae no Amapá conta com as caravanas dos produtores da Comunidade de Inajá – Município de Itaubal, Porto Grande, Santo Antônio da Pedreira, Assentamento Padre Jósimo, e produtores do mini polo de Macapá.

Nacional

O Sebrae no Amapá e a Comissão de Produtos Orgânicos do Amapá (CPORg) apresentaram um vídeo contando a história dos 10 produtores rurais da Comunidade de Inajá, Município de Itaubal, que fazem parte da primeira Organização de Controle Social (OCS) no estado, para fazer parte da Campanha Nacional da Produção Orgânica que iniciou no dia de 27 de maio e encerra em 2 de junho.

“A participação do Sebrae no Amapá, por meio do Projeto de Horticultura Orgânica, articulamos parcerias com o apoio do Ministério da Agricultura, discutimos e elaboramos a programação do 4º Seminário de Produção Orgânica, junto com o Grupo de Trabalho da Cporg-Amapá”, informa a gestora Rosimar Monteiro.

Campanha

O 4º Seminário de Agroecologia e Produção Orgânica, faz parte da 19º Campanha Nacional de Promoção do Produto Orgânico, com o tema: Produto orgânico, Amigo do Clima, realizada desde 2005, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). As campanhas são realizadas para esclarecer a sociedade sobre o mecanismo de controle que são utilizados no Brasil, para garantia da qualidade orgânica, de que maneira, como os consumidores podem identificar produtos no mercado e como podem participar do processo do controle social. O lançamento da campanha anual de promoção dos produtos orgânicos ocorreu em nível nacional, no último dia 29 de maio, em Brasília.

Coordenação

O Projeto Horticultura Agroecológica e produção Orgânica é coordenado pela Gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria (UAC-Agrin), e pela gestora do Projeto Horticultura Agroecológica e produção Orgânica, Rosimar Monteiro.

Parceiros

São parceiros do Sebrae, no 4º Seminário de Agroecologia e Produção Orgânica, com o tema ‘Produção Orgânica, Amigo do Clima’, Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Instituto Federal do Amapá (Ifap), Instituto Mapinguari, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), Amazon Biofert, e Espaço Agroecológico – Engenheiro Paulo Nunes.

