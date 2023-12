‘Estamos honrando nossos compromissos’, destaca governador Clécio Luís em entrevista à Rádio Difusora

Governador avaliou o primeiro ano de gestão, pontuou avanços, conquistas e destacou as perspectivas para 2024.

Por: Worchiely Costa

Em entrevista ao programa RDM Notícias, da Rádio Difusora de Macapá, na tarde desta terça-feira, 19, o governador Clécio Luís fez um balanço do primeiro ano de gestão. O chefe do executivo falou ao vivo sobre os desafios, avanços e as conquistas, além dos compromissos de campanha já cumpridos nas prioridades do governo, como a saúde, nos primeiros 12 meses de mandato.

“Eu tomei a decisão de priorizar a saúde, tratando como absoluta, imediata e inegociável. O dinheiro que nós colocamos a mais na saúde, ele não estava guardado na prateleira, nós tivemos que tirar de outros lugares para priorizar, é assim que funciona na nossa casa, a gente tem prioridades, e a gente vai trabalhando assim. Conquistamos vitórias significativas, em obras de reestruturação e na forma de atender os doentes, mas sabemos que precisamos avançar muito mais, e seguiremos trabalhando incansavelmente”, pontuou o governador Clécio Luís.

Em menos de 12 meses, o Hospital de Emergências (HE) de Macapá, foi entregue totalmente reformado, com mais de 80 espaços requalificados, incluindo enfermarias, banheiros, laboratório, corredores, salas de repouso e consultórios. Além disso, o hospital conta com nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 10 leitos.

Também foi instalado um novo fluxo de atendimento, que agilizou e organizou com senha e classificação de risco dos pacientes. Um investimento de R$ 5 milhões do Tesouro Estadual.

Em número de cirurgias, o HE realizou mais de 5 mil procedimentos, das mais variadas especialidades, sendo 2 mil a mais que o registrado no ano passado.

Operação Dr. Teles

Através do fluxo na unidade foi criada a Operação “Doutor Teles”, voltada para pacientes que estavam nos corredores do HE. Desde fevereiro, 350 pacientes foram tratados, atendidos e receberam alta do programa. O projeto conta com uma equipe multiprofissional formada por médicos, técnicos em enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos que organizam e executam o tratamento adequado.

Zera Fila

Por meio do Programa “Zera Fila”, 3.861 cirurgias ortopédicas foram realizadas no Hospital de Emergências e Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal). O número é cinco vezes maior do que a meta estipulada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Geração de Emprego

Durante a entrevista, aos jornalistas Ana Girlene e Paulo Silva, o governador também destacou o trabalho desenvolvido pela gestão, através de oportunidades e do chamamento dos concursados, para garantir a geração de emprego e renda no estado, que vinha de momentos difíceis por causa dos impactos da pandemia.

“O emprego dá dignidade à existência das pessoas, é com emprego que ela consegue manter sua família, que consegue se manter. Então, esse chamamento garante dignidade a pais e mães de família que queriam um emprego e se esforçaram para tê-lo. Tomaram a decisão de se inscrever nos concursos públicos de 2017 a 2022. E nós estamos honrando o compromisso de campanha, isso muda a vida dessas pessoas, ganha o Amapá, ganha nosso governo, mas ganha sobretudo a sociedade com novos policiais militares, bombeiros, policiais civis, policiais penais, professores, pedagogos e técnicos”, enfatizou o governador Clécio Luís.

Atualmente o Amapá se destaca como um dos estados com melhores índices na geração de emprego. Este ano, foram gerados quase 6 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. O que representa quase 8% de acréscimo na taxa de emprego. E ainda, em dez meses o Governo do Amapá já chamou candidatos de oito concursos.

Em 2023, mais de 2 mil aprovados em concursos públicos foram chamados. Como comparação, o maior chamamento da história da Polícia Militar havia sido 348 concursados, este ano foram chamados 600, quase o dobro. Para o Corpo de Bombeiros Militar foram chamados 300, totalizando 900 militares entre policiais e bombeiros.

Na área da educação foram chamados mais de 1.000 professores, pedagogos e técnicos. Sem contar com os aprovados nos concursos do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), Universidade Estadual do Amapá (Ueap), Departamento de Trânsito (Detran) e Polícia Civil.

Réveillon

O governador Clécio Luís também falou, durante a entrevista para a Rádio Difusora, sobre a recomendação do Ministério Público do Amapá (MP-AP), que trata de forma equivocada sobre a utilização de recursos da Educação para o Réveillon 2024.

O governador esclareceu à população amapaense que não existe nenhum recurso público sendo retirado da área da Educação para a realização do evento de fim de ano. O investimento da Secretaria de Estado da Educação (Seed), diz respeito à Cantata Natalina da Rede Pública, que encerra o ano pedagógico e faz parte do calendário de ações culturais da rede estadual de ensino.

“Temos absoluta convicção e provamos, que nós estamos fazendo tudo certo e dentro da lei, adotamos como uma das políticas de turismo, transformar nossa capital como polo do turismo de eventos. Chamamos a atenção do Brasil e de parte do mundo com a Expofeira. Esse Réveillon, pela lista de artistas, como Ana Castella, Leonardo, vai atrair fã-clubes do país inteiro, para lotar hotéis, restaurantes, pontos turísticos e para comprar em nossa área comercial. Enfim, é uma linha que nós apostamos. Todo ano, governo e prefeituras fazem Réveillon. Só que a gente conseguiu uma forma muito boa, criativa, com parceria entre poder público e o setor privado. Os artistas nacionais, estão vindo através de patrocínio, que vão pagar os seus cachês. Anote aí e pode gravar. Não tem um centavo de recurso público para pagar o cachê dos artistas nacionais. Nenhum centavo”, esclareceu o governador.

O Estado pedirá reconsideração da recomendação do Ministério Público Estadual (MP-AP) sobre os recursos da Educação para o Réveillon. As cantatas natalinas dos estudantes da rede estadual de ensino estão marcadas para esta quarta-feira, 20, em Macapá, e quinta-feira, 21, em Santana, envolvendo mais de 1,5 mil estudantes de 39 escolas que voltam a se apresentar após anos sem programação.

Os investimentos na Cantata Natalina estavam previstos em contrato celebrado ainda em 2020 pela Seed, que vem sendo utilizado há 3 anos para a realização de vários eventos, a exemplo dos “Aulões do Enem”, Feiras de Ciência, encontros pedagógicos e os desfiles cívicos de 7 e 13 de setembro.

Rádio Difusora

O programa RDM Notícia vai ao ar de segunda à sexta-feira, das 12h às 13h, na Rádio Difusora de Macapá, 630 AM e pela internet, na página do facebook. Com 77 anos, a emissora é a mais antiga do Amapá.

O Governo do Estado está trabalhando na reestruturação física e modernização da rádio, com obras no prédio e aquisição de equipamentos, além de atuar na migração do prefixo de AM para FM.

