No Dia da Mulher, Ufam debate assédio moral e sexual nas universidades

Na próxima quinta-feira, dia 7 de março, das 8h às 18h, será realizado o evento “Saber para Resistir, Existir e Viver”, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. O encontro reunirá especialistas de diferentes áreas para promover reflexões em torno do tema da violência contra a mulher dentro do ambiente universitário e nos relacionamentos conjugais. O evento é gratuito e aberto ao público. Os interessados em participar devem se inscrever por meio do link abre.ai/i4Zp.

A programação ocorrerá no auditório Rio Solimões do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS), no campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), localizado na avenida Roberto Vieira, bairro Coroado.

O evento é uma realização do Grupo de Estudo, Pesquisa e Observatório Social: Gênero, Política e Poder (Gepos), vinculado à Ufam e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A programação inclui palestras, roda de conversa, debates, sorteios e a exibição do documentário “Dona Maria, cadê tua poesia?”.

“Nosso objetivo é sensibilizar as mulheres para a tomada de consciência crítica dos problemas que elas enfrentam em seus ambientes de trabalho, de estudo e na vida privada, de modo a encorajá-las no processo de luta e resistência contra as opressões estruturais que violentam os seus corpos, as suas almas e os seus direitos civis, sociais e políticos”, explica a líder do Gepos e uma das palestrantes do evento, a professora Dra. Iraildes Caldas Torres.

“Convidamos todas as mulheres de Manaus e das cidades do entorno para participar do nosso evento. Será um momento de reflexão sobre a violência contra a mulher e por meio de suas expressões no ambiente universitário representadas pelo assédio moral e sexual, e também, no âmbito de seus relacionamentos conjugais, trazendo uma reflexão sobre o mito do amor romântico e a sua relação com a dominação masculina”, completa a MSc. Sofia Oliveira, uma das mediadoras do evento.

Programação

Os debates iniciam às 8h30 com a mesa de abertura composta pelo reitor da Ufam, Dr. Sylvio Puga, a líder do Gepos, Dra. Iraildes Caldas Torres, a ganhadora do prêmio Melhor Dissertação do PPGSS em 2019, mestre Keliene Ferreira dos Santos, e Florismar Ferreira, representante do Fórum de Mulheres de Manaus.

Às 9h30, ocorre a conferência magna com o tema “O assédio moral e sexual no ambiente universitário”, proferida pela Dra. Iraildes Caldas Torres. Em seguida, a mestre Rayane de Oliveira Viana aborda “O assédio sexual enquanto expressão da violência contra a mulher”. O prof. Dr. Ronaldo Bastos, da Comissão de Combate ao Assédio Moral na Ufam (Cecam), falará sobre o acolhimento e enfrentamento do assédio sexual e moral na universidade. A manhã encerra com um debate mediado pelo prof. Dr. Adson Bulhões.

A partir das 13h, será exibido o documentário “Dona Maria, cadê tua poesia?”. Às 14h, é o momento da roda de conversa sobre “Violência simbólica contra a mulher e a ideia do amor romântico”, com a participação da profª MSc. Elisiane Andrade com o tema “Violência simbólica contra as mulheres”; profª Dra. Alice Ponce de Leão, que vai abordar “Conjugalidades violentas e o mito do amor romântico”; e o mestrando Gabriel Machado, com a temática “É possível novas formas de amar?”. Após a roda, haverá um debate mediado pela profª MSc. Sofia Oliveira e a mestranda Paula Litaiff.

Sobre o Gepos

O Grupo de Estudo, Pesquisa e Observatório Social: Gênero, Política e Poder (Gepos) é um Grupo de Pesquisa vinculado à Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e ao CNPq, que tem assumido a missão de formar profissionais na Amazônia, desde a iniciação científica até o doutorado, e tem se engajado politicamente junto aos movimentos de mulheres no Amazonas com o intuito de promover formação continuada para a elevação do nível de conhecimento e aperfeiçoamento das lutas feministas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...