Mais de 3 mil carteiras de identidade aguardam retirada na rede Super Fácil do Amapá

Por: Alice Valena

A cédula de identidade é a identificação mais importante de um cidadão e, mesmo assim, mais de 3 mil documentos aguardam retirada nas unidades do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (Siac/Super Fácil). Os RGs emitidos na 52ª Expofeira do Amapá e na ação social na Escola Cecília Pinto, no ano passado, somam os maiores volumes esquecidos.

O cidadão que fez a emissão do documento, em qualquer uma das sedes do Super Fácil, deve buscá-lo na unidade que realizou a solicitação. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h30. Com exceção dos RGs solicitados na unidade Zona Oeste, que podem ser retirados no Super Fácil Centro.

Só na Unidade Centro, há quase 600 documentos esperando a retirada, como pontua a diretora adjunta do Super Fácil, Ariele Martins.

“A carteira de identidade emitida precisa ser retirada o quanto antes. Existem casos em que a solicitação foi feita em caráter de urgência, com custos financeiros para o usuário e para o Estado. É necessário que o cidadão faça sua parte e conclua seu atendimento”, afirmou a diretora.

É importante estar ciente que a não retirada do documento implica no processo de transição para a nova Carteira de Identidade Nacional, gerando impedimento na emissão, pois o modelo atual tem validade até fevereiro de 2032.

