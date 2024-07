Artesãos apresentam na Festa de São Tiago, cultura, tradição e identidade nas peças produzidas em consultoria de design do Sebrae

A capacitação reuniu sete grupos produtivos de artesãos, associação e cooperativa artesanal, e instituições afins com o objetivo de apresentar a cultural local na Festa de São Tiago e a novos mercados

A Festa de São Tiago realizada há 247 anos em Mazagão Velho, movimenta o comércio local, gera emprego e renda para diversos empreendedores e segmentos da economia, que aproveitam a festividade para a comercialização de produtos, entre eles, o artesanato. A programação este ano acontece de 16 a 28 de julho.

Segundo a gestora do Projeto Tecendo Arte do Sebrae no Amapá, Alessandra Martins, há 2 anos o Sebrae realiza oficinas criativas para os artesãos, para a valorização da cultura local e principalmente retratando a importância da Festividade de São Tiago, onde a batalha entre cristãos e mouros é retratada nas peças que estão sendo apresentadas e expostas no festival.

“Então você vai perceber que toda a cultura que está sendo apresentada no festival está sendo retratada nas peças artesanais. A Batalha entre cristãos e mouros é algo muito importante para a festividade porque representa a cultura do Município de Mazagão e do estado do Amapá. E isso é fundamental quando valorizamos a cultura artesanal que está sendo apresentada na exposição”, disse Alessandra Martins.

Todo o trabalho desenvolvido com os artesãos representados na Festa de São Tiago, são promovidos nos eventos que o Sebrae executa ao longo do ano, entre eles, feiras locais, mas principalmente as nacionais, onde a cultura é apresentada e o mais importante, é o artesão do Amapá ser valorizado e a cultura seja levada para todo o Brasil.

Consultoria

Foram executadas três (3) etapas, das consultorias específicas em Design de Serviços para a construção das novas peças de artesanato, para artesãos de Mazagão com foco na Festa de São Tiago e para artesãos da Casa do Artesão de Macapá, onde, a partir da observação analítica de técnicas, matérias-primas, identidade cultural e organização produtiva, puderam desenvolver 15 produtos novos alinhados às tendências de design no mercado artesanal, com o objetivo de garantir a capacidade de replicar e participar em eventos comerciais.

Artesã

A artesã Ana Cleide Carvalho, que mora em Mazagão, faz parte da Associação dos Artesãos Tribo das Artes Mazaganense (Asartam), relata que junto as consultorias do Sebrae em 2023, trabalhou com a tábua de frios, e agora em 2024, com as máscaras.

“Nas tábuas de frios retratamos o nosso Marco Zero do Equador, e nas máscaras, retratamos a Festividade de São Tiago, o baile de máscara, onde foi feita a festa do baile entre os mouros e os cristãos para a disputa. As máscaras nessa produção do artesanato, traz a cultura mazaganense, e a cultura da Festa de São Tiago, que para o artesanato é muito importante, porque a gente posiciona a nossa cultura, além do artesanato, a festividade em si. Então, a gente valoriza a nossa festividade através do nosso artesanato. Hoje nós estamos apresentando os novos produtos, e futuramente nós vamos levar para fora do estado, através das feiras que o Sebrae nos oportuniza. Essa parceria com a Sebrae está sendo maravilhosa e espero que continue por muito tempo”, disse Ana Cleide Carvalho.

