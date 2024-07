Operação Lei Seca aborda 140 motoristas no primeiro fim de semana da Festa de São Tiago, em Mazagão

Durante a blitz, 10 infrações foram registradas; a fiscalização também inclui rondas dentro da comunidade de Mazagão Velho.

Com o objetivo de coibir a circulação de motoristas infratores pela mistura de álcool e direção, e outras irregularidades no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) intensificou a fiscalização de condutores nos primeiros dias da Festa de São Tiago, em Mazagão Velho.

Dados preliminares da fiscalização mostram que no primeiro fim de semana do evento, 140 motoristas foram abordados em uma barreira montada na entrada do distrito de Mazagão Velho, sob coordenação da Operação Lei Seca do Detran-AP.

Durante a blitz, dez infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foram registradas, sendo duas por motoristas dirigindo veículo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e outras duas infrações de veículos não licenciados.

Três condutores foram autuados por dirigirem veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, infração prevista no artigo 230 do CTB. O balanço divulgado pela Operação Lei Seca mostra ainda, que um condutor foi autuado pela recusa ao teste de alcoolemia.

Nos próximos dias de festa, a Operação Lei Seca continuará fiscalizando motoristas por meio de barreiras, além de promover um trabalho educativo para os cidadãos, em conjunto com a Escola Pública de Trânsito. A fiscalização também conta com rondas dentro da comunidade de Mazagão Velho.

Festa de São Tiago

Organizada pela comunidade de Mazagão Velho, com o apoio do Governo do Amapá e da Prefeitura de Mazagão, a Festa de São Tiago acontece há 247 anos, e traz celebrações religiosas, cavalhadas e teatro a céu aberto para milhares de pessoas que todos os anos, se deslocam para Mazagão para prestigiar a festividade.

