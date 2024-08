Abertura da Feira Binacional de Oiapoque marca um novo tempo entre Amapá e Guiana Francesa

A primeira noite da Feira Binacional de Oiapoque celebra um novo momento na cooperação no comércio e na cultura da fronteira entre o Brasil e a França, e aponta para novos rumos na economia, no desenvolvimento, e na geração de emprego e renda

Denyse Quintas

De Oiapoque/AP

O presidente do Conselho do Sebrae em exercício, Jurandil Juarez; a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante; o diretor de administração e finanças do Sebrae, Marcell Harb; o governador do Amapá, Clécio Luis; o senador da República, Randolfe Rodrigues; a chefe da delegação francesa, Tiarrah Steenwinkel; e os parceiros, receberam empresários, empreendedores e centenas de visitantes, na abertura oficial da Feira Binacional de Oiapoque, que acontece na Rua Presidente Getúlio Vargas n° 711, Centro (Antigo Espaço Embratel), de 31 de julho a 3 de agosto, das 17h às 23h.

O presidente do Conselho o Sebrae e exercício, Jurandil Juarez, declarou que as duas comunidades do Rio Oiapoque, de um lado a Guiana Francesa e do Oiapoque do Amapá, refletem um trabalho que está sendo feito há muito tempo de aproximação que continuou fazendo a demonstração da capacidade que tem os dois lados de construir de fazer com que as economias se fortalecessem apesar das dificuldades.

“Esse evento cristaliza esse trabalho enorme e esforço que foi feito e inclusive das nossas comunidades tradicionais, dos nossos irmãos indígenas, de um lado e de outro que também participam dessa feira”, destacou o presidente Jurandil Juarez.

A superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, informa que a feira é uma realização do Sebrae e do Governo do Amapá, com o objetivo de fortalecer as conexões e ligações comerciais entre o Amapá e a Guiana Francesa, e que está com 45 expositores dos municípios de Oiapoque, Macapá, Tartarugalzinho, Calçoene e Guiana Francesa.

“A agroindústria, artesanato, gastronomia, lojas de eletro, material de construção, setor de madeira, são setores em exposição com comercialização de produtos e serviços; temos oficinas, rodadas de negócios, atrações culturais, oficinas com indígenas, inclusive um grande artista Yermollay de Oiapoque, da etinia Karipuna, um dos que vai ministrar oficina, é um artista premiado internacionalmente, é um artista em que na atual turnê do Djavan, é o autor do cenário. Está sendo uma feira muito representativa, de muitos negócios e de muitas conexões”, declarou a superintendente Alcilene Cavalcante.

GEA

O governador do Amapá, Clécio Luis Vieira, afirmou que em parceria total com o Sebrae, ano passado fizeram a Feira de Negócios, e esse ano incorporou no projeto e transformaram numa feira binacional, cuja tendência é transformar numa feira internacional.

“Temos aqui além do Brasil, temos a Guiana Francesa que hoje já faz parte com a gente, mas temos Suriname, a Guiana Inglesa, a Venezuela, enfim a ideia é integrar esse arco norte. Essa feira é muito importante, Oiapoque é um município que já tem uma trajetória empreendedora que faz muitos negócios binacionais no seu dia a dia. Essa feira celebra a cultura empreendedora do Oiapoque, do Amapá e da Guiana Francesa, e também, aponta para novos rumos na economia para mais desenvolvimento, mais geração de emprego e renda, através dessa cooperação no comércio e na economia, assegurou o governador Clécio Luis.

Congresso

O senador da República, Randolfe Rodrigues, um dos principais apoiadores da Feira Binacional de Oiapoque, lembrou que durante um triste período essa relação entre o Brasil e a França, do Amapá com a Guiana Francesa, foi ofendida, atacada e suspensa.

“Mas graças, primeiro a determinação do governo do presidente Lula, das relações bilaterais construídas historicamente com a França em especial com o presidente Emmanuel Macron, e também, a paixão que tem o meu caríssimo governador Clécio Luis, por essa relação e pelo significado da nossa fronteira comum; e como costumo dizer que é uma fronteira de 500 anos. A história dessa região por muito mais tempo foi sem fronteiras e nisso temos que nos inspirar na retomada das relações entre o Brasil e a França, e o Amapá e a Guiana Francesa, expresso nessa Feira Binacional a primeira de uma série que sempre apoiaremos”, evidencia o senador Randolfe.

Fecomércio

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá (Fecomércio Amapá), Ladislao Monte, reiterou que a iniciativa juntamente com o Sebrae em promover essa Feira Binacional, uma feira de grande importância para os dois países, para o Brasil em Oiapoque e para a Guiana Francesa, território francês e principalmente, por sermos vizinhos precisam ampliar o comércio bilateral.

“Tenho certeza que nesses dias de feira em Oiapoque, e que nas rodadas de negócios, devem sair daqui bons negócios tanto para Caiena, quanto para o Amapá”, finalizou o presidente Ladislao Monte.

Sebrae no Amapá

