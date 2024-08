Projeto Afro Mulher inicia sua segunda edição em Mazagão

A segunda etapa do projeto Afro Mulher teve início na segunda-feira, 12.

Desta vez 120 mulheres moradoras do município de Mazagãosão capacitadas nos cursos de Maquiagem, Trancista, Biojoias, Confecção de Bonecas Afros, Corte e Costura, Disigner de sobrancelha e colocação de cílios.

No primeiro dia a equipe da Zwangafinalizou o cadastro com as alunas, no dia seguinte as participantes puderam conhecer um pouco sobre a história inspiradora de Rejane Soares, idealizadora e executora do projeto, além de conhecer um pouco sobre cada curso, tudo isso regado ao um delicioso lanche.

Na quarta-feira, foi o primeiro dia de fato das aulas, as alunas de Mazagão Novo, Mazagão Velho e do Carvão tiveram as primeiras noções sobre os seus cursos, um momento muito especial onde cada uma aproveitou ao máximo.

Agora elas iniciaram essa jornada em busca do conhecimento, em busca de sua Ancestralidade, em busca de uma vida melhor.

Ao término do curso cada aluna receberá um kit semente, ferramentas necessárias para o início de seus negócios, o que facilitará o começo de uma nova vida, a vida de empreendedora.

