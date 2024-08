Governo do Amapá entrega Centro Didático Piscina Chico Noé e devolve à população o tradicional lugar de prática esportiva

Localizado no bairro do Laguinho, em Macapá, o espaço foi totalmente revitalizado para atender aproximadamente 1,3 mil moradores da região.

O Governo do Amapá entregou, na quarta-feira, 28, o Centro Didático Piscina Chico Noé, em Macapá, para atender cerca de 1,3 mil moradores próximos do bairro Laguinho. O tradicional espaço público foi totalmente revitalizado e devolvido à população para práticas esportivas e educacionais. A entrega, em um ano e sete meses, é parte das ações previstas no Plano de Governo da gestão para promover o esporte e a saúde.

Além do Laguinho, a nova estrutura atende os bairros Pacoval, Jesus de Nazaré, Cidade Nova e Perpétuo Socorro, com ambientes modernos que contemplam uma piscina semiolímpica, recepção, salas de aula e administrativas, auditórios, banheiros, vestiários e arquibancadas. Também foram incluídas áreas de acessibilidade, com rampas, corrimãos e piso tátil direcional.

A moradora do barro do Laguinho, Maria Lúcia Almeida, de 61 anos, aprovou o retorno das atividades no local”É uma oportunidade de cuidar da saúde, já que consigo ir até caminhando por morar bem perto do Centro. Eu já planejava há muito tempo fazer um exercício e agora estou tendo a chance, vai ser muito bom para todos os moradores da região”, pontuou aposentada Maria Lúcia Almeida, de 61 anos, moradora do bairro do Laguinho.

A cerimônia de entrega da nova estrutura foi marcada ainda pela entrega de passagens, viabilizadas pela Secretaria de Estado de Desporto e Lazer (Sedel), para atletas que vão representar o Amapá em competições em outros estados. A iniciativa faz parte das medidas de promoção, valorização e incentivo ao esporte, contidas nas políticas públicas do Governo do Estado.

O local, sem uso há 12 anos, vai ofertar aulas de natação e hidroginástica para os idosos. Além disso, também serão ofertadas aulas de judô, jiu-jitsu, power jump e dança de salão, todas gratuitas para a população. As atividades e serviços no centro serão de responsabilidade da Sedel.

Secretária do Desporto e Lazer, Cibely Peixoto.”Isso é história. Há mais de uma década que a população não conseguia receber esse atendimento e nós, nesse 1 ano e sete meses de gestão do Governo do Estado, estamos fazendo essa entrega com enorme prazer e satisfação. Conseguimos também comprar tudo novo para atender os atletas que estiverem aqui, sejam crianças, jovens, adolescentes, adultos ou idosos”, destacou a secretária de Estado do Desporto e Lazer, Cibely Peixoto.

Junto com a entrega do novo prédio iniciaram as práticas esportivas

As obras de revitalização, que iniciaram em 2022, foram retomadas e finalizadas pela gestão atual sob coordenação da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf). A requalificação do espaço incluiu intervenções e remoção de estruturas comprometidas, revitalização da pintura interna e externa, instalação de iluminação de Led, renovação da rede hidrossanitária e hidráulica, além de impermeabilização e substituições das espigas.

O lugar foi totalmente revitalizado para atender a população

“Realizamos mais essa entrega que viabiliza práticas esportivas de qualidade, em um ambiente adequado, com uma estrutura moderna, organizada, e que oferece capacidade de atendimento de qualidade para o público. Reafirmamos o compromisso do Governo do Amapá de levar infraestrutura para todos os setores e municípios do estado”, afirmou o secretário de Infraestrutura, David Covre.

O coordenador do Centro, Elivaldo Santos, destacou que a entrega do novo prédio para a população é uma resposta a um antigo anseio da sociedade que há muito esperava por esse momento.

Coordenador do Centro Didático Piscina Chico Noé, Elivaldo Santos”As pessoas sempre perguntavam quando as atividades iam retornar e hoje nós podemos devolver esse lugar que traz alegria para tanta gente. Agora nós vamos oferecer novas práticas esportivas em outras modalidades, como a dança de salão, que é algo que vai ajudar aos idosos que tanto esperavam por isso, era um pedido deles. Nós ficamos muito felizes e gratos por essa conquista”, finalizou o coordenador.

