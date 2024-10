Mostra de cinema infantil apresenta 17 curtas e longas gratuitos em Manaus

Exibições integram a programação do Festival SESI Cultura Infância e ocorrem no Cine Carmen Miranda

O público infantil de Manaus terá uma mostra de cinema especial, com curtas e longas-metragens com histórias de aventura, amizade, família, cultura e muita imaginação. A programação com 17 filmes faz parte do Festival SESI Cultura Infância, que acontece na capital amazonense até o próximo domingo, dia 20 de outubro. A mostra será exibida no Cine Carmen Miranda, situado na Rua do Congresso, nº 10, Centro, com entrada gratuita.

O Festival SESI Cultura Infância é uma realização do SESI Amazonas, com o objetivo de incentivar o “brincar” como forma de expressão e aprendizado, contribuindo para a formação integral das crianças. A programação acontece em Manaus, Parintins e Itacoatiara, com atrações nacionais e locais, entre espetáculos de teatro, lançamento de livro, mostra de cinema, oficinas, shows, palestras e diversas brincadeiras.

As obras exibidas no Cine Carmen Miranda foram selecionadas a partir da 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que é uma das principais janelas de exibição de audiovisual para crianças no Brasil e pioneira em valorizar o cinema produzido no país para o público infantil.

Para Márcio Braz, o coordenador geral do festival e analista de cultura do SESI, a mostra de cinema é um momento especial para as crianças mergulharem em universos imaginativos e criativos. Ele também destacou a importância da programação ocorrer em um espaço cultural como o Cine Carmen Miranda.

“Os filmes estimulam a curiosidade, a empatia e a capacidade de sonhar das crianças. Por meio das histórias contadas nas telas, acreditamos que os pequenos vão poder conhecer e explorar novas realidades, valorizar a diversidade e desenvolver o pensamento crítico e a expressão emocional, além de se divertirem muito com os filmes selecionados. Tudo isso em um espaço cultural valioso, o Cine Carmen Miranda, que traz o resgate dos antigos cinemas de rua de Manaus e o incentivo ao amor pela sétima arte”, destaca.

As sessões ocorrem sempre às 16h. Confira a programação:

15 de outubro

Empirion: Uma Aventura com Einstein (96 min) – Classificação indicativa: 10 anos

Sinopse: Félix, um pré-adolescente apaixonado por ciência, encontra-se em apuros e recebe ajuda de Albert Einstein, trazido ao presente por uma renomada empresa de ciência, Empirion, para provar que pode ser um grande cientista no futuro.

16 de outubro

A Menina Corina em: Quantos Mundos Cabem em Um Mundo Só? (21 min 03 seg)

Sinopse: Corina ama sua casa, mas sonha em conhecer o mundo. Acompanhamos sua jornada do início da infância até a vida adulta, abordando temas como identidade, família, amizade e representatividade.

Quintal (15 min 13 seg)

Sinopse: Diadorim, uma menina sonhadora, e Riobaldo, um alegre passarinho azul, encontram-se em um terreno abandonado, onde tentam escapar das limitações da vida cotidiana, em uma história inspirada na obra de Manoel de Barros.

Eu Sou Assim, Salabim! – Manu (2 min 37 seg)

Sinopse: Manu é uma garotinha do interior de Minas Gerais, com três óculos coloridos, que usa para narrar seus dias encantadores, cheios de cores e bichinhos.

Pomodora (4 min 10 seg)

Sinopse: Ana, uma estudante determinada, tenta melhorar sua produtividade usando o método Pomodoro, mas precisa lidar com sua ansiedade enquanto tenta se concentrar.

Contos Mirabolantes (9 min 19 seg)

Sinopse: Maria Estrela resolve criar sua própria história, narrando a busca pelo olho perdido do Terrível Mapinguari da Amazônia, montada em seu fabuloso Boi-Bumbá Alado.

A Baleia Mágica (11 min 18 seg)

Sinopse: Três crianças têm uma Baleia Mágica como melhor amiga e, juntas, embarcam em aventuras além da imaginação.

17 de outubro

Acampamento Intergaláctico (1h 25min)

Sinopse: Ronaldo e sua irmã Marina embarcam no Acampamento Intergaláctico, onde esperam desvendar os mistérios do universo, tendo como prova um meteorito que caiu quando Ronaldo era criança.

18 de outubro

Kwat e Jaí – Os Bebês Heróis do Xingú (20 min)

Sinopse: Dois bebês, Kwat e Jaí, vivem incríveis aventuras nas margens do Rio Xingu, tornando-se heróis em sua comunidade.

A Menina e o Mar (18 min 18 seg)

Sinopse: Duas crianças, com visões opostas sobre o mar, aprendem a superar medos e a apreciar as belezas da vida em uma experiência transformadora.

Amei Te Ver (15 min)

Sinopse: Um garotinho surdo apaixona-se por uma garota cega e precisa encontrar uma forma de se comunicar com ela.

19 de outubro

Sete Cores da Amazônia (79 min)

Sinopse: Sarah, moradora das palafitas de Manaus, embarca em uma jornada para descobrir suas raízes indígenas ao lado de sua avó.

20 de outubro

A Vida é Coisa que Segue (15 min 39 seg)

Sinopse: Luiz, durante uma manhã rotineira, encontra um amigo improvável que o distrai de sua saudade, mudando seu dia.

Ayo e o Grande Rei Mansa Musa (4 min 03 seg)

Sinopse: Ayo, fascinado pelas histórias de reis africanos, aprende sobre Mansa Musa, o lendário rei do Mali, em uma animação cheia de referências ancestrais.

Anacleto, o Balão (12 min 12 seg)

Sinopse: Anacleto, um balão vermelho, gosta de pregar sustos, e sua história leva o público a refletir sobre sombras, silêncios e saudade.

Ninhos em Movimento (13 min)

Sinopse: Um olhar sobre a beleza do movimento dos pássaros e a relação entre liberdade e pertencimento.

Flores de Macambira (9 min 03 seg)

Sinopse: Um retrato animado da vida resistente e bela das crianças e adolescentes da comunidade de Macambira.

