Brasil estreia com vitória nos Jogos Mundiais de Praia

Triunfos vieram no handebol de praia

O Brasil estreou com o pé direito na edição 2019 dos Jogos Mundiais de Praia, que acontecem em Doha, no Catar. As primeiras disputas acontecem nesta sexta (11), e os atletas brasileiros garantiram duas vitórias no handebol de praia.

Em jogo disputado na arena Al-Gharafa, e sob um calor de mais de 39 graus Celsius, a equipe feminina venceu a Argentina por 2 sets a 0 (parciais de 20/17 e 19/16). As brasileiras estão no grupo A, que também conta com Dinamarca, Hungria, Argentina, Estados Unidos e Turquia.

Vitória no masculino

O time masculino também estreou com vitória de 2 sets a 0 (parciais de 20/12 e 19/12). Neste caso, o adversário foi a seleção de Omã. Os atletas do Brasil estão no grupo A, ao lado de Estados Unidos, Austrália, Dinamarca e Suécia.

EBC

