IV Mostra Mizura Performance acontece de 11 a 15 de dezembro em Macapá

No período de 11 a 15 de dezembro, acontece em Macapá, a IV Mizura/Performance. Serão 5 dias de vivências, com experimentações intensas da arte do corpo nas artes visuais. O evento conta com performances ao vivo, oficinas e exibição de vídeoperformances. Toda a programação é aberta ao público.

Mais de 50 artistas se inscreveram para a Mostra, que traz como convidadas as artistas visuais Natacha Barros, de Belém (PA), Marita Bullmann, da Alemanha e Tatiana Duarte, participando via live, diretamente da Colômbia. O grupo amapaense AGIR Produções Artísticas também é convidado da Mostra.

A programação também conta com os artistas amapaenses Angela de Carvalho; Adalton Baia; Agrippa Luz; Angelo Andrade; Carla Nobre; Cláudia A. Flor D’Maria ; Dilza Palikur; Eli Duarte; Iara Piris ; Ingrid Ranna; Judi Brasil (AP); Juliana Monteiro; Mary Paes ; Nau Vegar e Zuleika Marworno.

Para o artista Nau Vegar, idealizador do projeto, a mostra é importante porque conecta pessoas e provoca discussões sobre temas importantes da atualidade, além de fomentar a produção artística local e promover trocas e experimentações com artistas nacionais e internacionais.

Mizura é um projeto independente, que acontece na Amazônia amapaense desde 2020, destinado à produção, pesquisa e realização de trabalhos em performance e intervenção urbana.

PROGRAMAÇÃO IV MIZURA/PERFORMANCE

1º Dia – 11 de dezembro | quarta-feira | 17h

Abertura da IV Mizura Performance – Apresentação dos artistas que irão participar do evento

Local: chácara Solar Xavier, comunidade Casa Grande na localidade do Curiaú.

2º Dia – 12 de dezembro | quinta-feira | Oficina das 8h às 16h

Oficina com a artista alemã, Marita Bullmann

Local: chácara Solar Xavier, comunidade Casa Grande na localidade do Curiaú.

3º Dia – 13 de dezembro | sexta-feira | 15h

Local: Escola Quilombola Estadual Antônio Figueiredo da Silva na localidade do Torrão do Matapi, município de Macapá

Apresentação da Performance “Híbridos” do Grupo AGIR Produções Artísticas.

Aberto ao público

4º Dia – 14 de dezembro | sábado | 16h

Apresentação das performances

Local: orla do bairro Araxá

Aberto ao público

5º Dia – 15 de dezembro | domingo | tarde

Colagem do Lambe do Acocoré

Domingo – 15 de dezembro | 18h: Performance virtual com a artista Tatiana Duarte diretamente da Colômbia

Mostra de vídeoperformance

Local: Espaço Oásis da Galeria D’ Paulo&Oliete

Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 252 – Central, Macapá – AP

Nesta edição o projeto conta com apoio do Espaço Oásis (Galeria D’ Paulo&Oliete), Solar Xavier e Fundação Municipal de Cultura de Macapá (FUMCULT).

Fotos: Mizura/Divulgação

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

