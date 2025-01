Governo do Amapá entrega novas instalações do Super Fácil Santana e lança sistema de modernização

Nesta sexta-feira, 24, o Governo do Amapá entrega as novas instalações do Super Fácil de Santana. A inauguração marca o lançamento do projeto Equipa Super Fácil, uma iniciativa que vai modernizar e melhorar os atendimentos em todas as 14 unidades do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (SIAC-Super Fácil).

Com emendas dos deputados estaduais Josenildo Abrantes, Jesus Pontes e Delegado Inácio, a readequação realizada no Super Fácil de Santana inclui a instalação de uma sala de amamentação e fraldário, Sala Bem-estar do Servidor, e ainda a padronização das salas do Projeto TEAcolho, com equipamentos interativos e pedagógicos para autistas e pessoas com deficiências ocultas. Por meio do projeto, esses ajustes serão levados para todas as unidades, da capital e em mais 13 municípios.

Seguindo o compromisso da gestão com a democratização do acesso a diversos serviços e com a valorização dos servidores, o novo modelo de unidade do SIAC, mais moderno e adequado, faz parte do pacote de melhorias do Governo do Amapá, proporcionando um atendimento com mais excelência, conforto, dignidade, acolhimento e humanização.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...