Obras de revitalização do Museu Sacaca avançam sem interromper visitação de espaços em Macapá

A Praça de Alimentação foi totalmente reformada e conta com sorveteria, restaurante e lanchonetes. Trabalhos realizados pelo Governo do Amapá seguem de forma gradativa.

Com a finalidade de preservar a regionalidade amapaense e, ao mesmo tempo, garantir melhorias estruturais com mais acessibilidade aos visitantes e turistas em um dos pontos turísticos de maior representatividade do estado, o Governo do Amapá avança nas obras de revitalização do Museu Sacaca, em Macapá.

Entre as áreas concluídas e prontas para uso dos visitantes, a Praça de Alimentação foi totalmente reformada e hoje conta com sorveteira, restaurante e lanchonetes. Além disso, as passarelas e a casa “Samaúma das palavras” também estão disponíveis ao público. Os trabalhos são realizados de maneira gradativa e não interferem na visitação dos ambientes.

“O Museu Sacaca, assim como toda a estrutura do Iepa, passou nos últimos seis meses por reformas e revitalizações, e ainda estaremos nesse processo por pelo menos mais três meses. Então, os pequenos transtornos são temporários, mas importantes para a manutenção. Nossos visitantes, turistas e amigos que frequentam aqui terão um espaço mais acessível, que será em benefício de toda a nossa população do Amapá”, destacou o diretor presidente do Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), André Abdon.

Passarelas reformadas e sinalizadas garantem maior segurança ao público visitante. Foto: Iepa





Mesmo em reforma, o espaço fica aberto para visitação de terça-feira a domingo, das 8h30 às 17h30. Para essa nova etapa de obras a serem realizadas nos próximos três meses, estão inclusas ambientações como a Casa do Ribeirinho, a Casa do Extrativista (Castanheiro), assim como as Casas Indígenas.

Outras áreas também estão em fase de acabamento e finalização como o prédio administrativo do Iepa, a Casa de Educação Ambiental e a Casa Administrativa do Museu, além do auditório Waldemiro Gomes, que foi totalmente revitalizado.

Agência de Notícias do Amapá

