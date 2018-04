Museu Sacaca terá programação alusiva ao Dia do Índio

O Governo do Estado promoverá no domingo, 22, uma programação especial para comemorar o Dia do Índio, celebrado em 19 de abril. A programação acontecerá na área de Exposição a Céu Aberto do Museu Sacaca, em Macapá, das 11h às 17h, e contará com diversas atividades educativas e culturais, todas produzidas pela Coordenação Pedagógica do Museu em parceria com a Casa de Apoio aos Povos Indígenas (Casai).

As atividades serão voltadas para a tradição e cultura dos povos indígenas do Amapá. A população que visitar o Museu Sacaca poderá participar de brincadeiras indígenas para crianças e adultos, contemplar a exposição de artesanato indígena e conhecer o processo de pintura corporal feita, exclusivamente, pelos índios do Amapá. De acordo com as comunidades indígenas, esta pintura corporal dura, em média, em torno de 15 dias.

“É uma forma de o Governo do Amapá apoiar a perpetuação das tradições indígenas, abrindo espaço para que os índios comercializem a sua arte”, informou o coordenador do Museu Sacaca, Hedivelson Queiroz, se referindo à cobrança de valores simbólicos pela pintura corporal e venda de artesanato.

A programação alusiva ao Dia do Índio está inserida no projeto ‘Domingo no Museu’, que também faz parte da campanha “Vem pro Museu! Valorize, que é Nosso”. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a sociedade amapaense a visitar o local e conhecer um pouco mais das tradições e a diversidade cultural do povo do Amapá.

Dentro do processo de revitalização do espaço, está inserida a construção de três novas casas indígenas: Wajãpi, Palikur e a Casa Waiana e Aparai, esta última é chamada pelos povos da região do Tumucumaque de “Prefeitura”. A construção das três casas irá ocorrer através de uma parceria entre o Núcleo de Arqueologia do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa) com a Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão.

Serviço

As visitas ao Museu Sacaca ocorrem de terça a domingo, das 9h às 17h. Acompanhado de um mediador o visitante, pode desfrutar do passeio pelo Bosque do Açaí e visitar as casas do Ribeirinho, Parteiras, do Seringueiro, da Farinha, conhecer o Planetário e fazer um passeio turístico pelo barco “O Regatão”. A entrada é franca. Outras informações no site http://museusacaca.ap.gov.br/

Dia do Índio no Museu Sacaca

Local: Museu Sacaca

Endereço: Av. Feliciano Coelho nº: 1509 – Trem – Macapá (AP)

Data: 22/04/2018

Hora: 11h às 17h

Entrada Franca