Jogos online superam cassinos terrestres na Dinamarca

Na Dinamarca, ao contrário do Brasil, os jogos em cassinos físicos também são totalmente legalizados assim como os jogos online. Num levantamento feito no país no ano de 2017 as receitas arrecadadas com os jogos online ficaram à frente da produzida pelos jogos em cassinos físicos e esse resultado é histórico, pois é a primeira vez que acontece no país. A pesquisa foi feita pela Danish Gambling Authority Spillemyndigheden e os valores levantados pela empresa foi 300 milhões de dólares em jogos online no ano de 2017, um crescimento de cerca de 15,6% em relação ao arrecadado no ano anterior, de 2016.

Os jogos online realmente estão bombando na Dinamarca! Um dos jogos mais procurados por lá são os caça níqueis. Isso porque é um dos jogos mais antigos, um dos mais divertidos e um dos que ainda geram um bom lucro para quem consegue ganhar nas máquinas tanto físicas, como online. Mas, o jogo também conta com várias regras e até alguns truques para que os apostadores consigam levar a melhor em cima da máquina.

No momento dessa pesquisa realizada na Dinamarca, considerado o país mais feliz do mundo e também com uma das melhores qualidades de vida, haviam cerca de 25.600 máquinas de jogos em cassinos físicos em 2.690 localidades. Ou seja, é muita máquina espalhada pelo país e, mesmo assim, o número de apostas online é maior. Esse é um mercado que não para de crescer, inclusive aqui no Brasil, onde os apostadores precisam se contentar apenas com as plataformas online já que os cassinos ainda não foram liberados para operar em estabelecimentos físicos.