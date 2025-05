Reabilita Amapá: governador Clécio Luís entrega cadeiras motorizadas e outros meios de locomoção

Investir na acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida é um compromisso de gestão do governador Clécio Luís, que entregou pelo programa Reabilita Amapá, 125 equipamentos, entre cadeiras motorizadas, de banho, paraplégicas e tetraplégicas para crianças com paralisia cerebral. A ação aconteceu na manhã deste sábado, 10, na quadra esportiva do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, em Macapá.

Coordenada pelo Centro de Reabilitação do Amapá (Creap), a entrega incluiu 29 cadeiras motorizadas, 30 cadeiras de rodas monobloco, além de cadeiras de banho com assento sanitário, de concha e reclinável e assentos em gel, que possibilitam mais autonomia e dignidade não só aos pacientes, mas para as famílias também, auxiliando nas tarefas do dia a dia.

O Reabilita Amapá contribui significativamente para a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência. Em 2024 foram entregues 1.340 cadeiras de rodas e meios auxiliares de locomoção, 483 aparelhos auditivos e 30.335 bolsas de ostomia e adjuvantes em todo o estado. Este ano, de janeiro a abril o programa já entregou mais de 300 equipamentos.

Agência de Notícias do Amapá

