Serasa prorroga Desbanca e disponibiliza 0800 emergencial para brasileiros quitarem dívidas com bancos e financeiras

77% dos clientes que tentaram negociar dívidas bancárias não encontraram ofertas ou condições favoráveis, revela pesquisa.

Diante da alta adesão ao mutirão emergencial de negociação com os bancos e financeiras, a Serasa estendeu a ação até 11 de julho e está disponibilizando um telefone gratuito para facilitar os acordos com até 97% de desconto. Nas duas semanas iniciais da ação, criada para ajudar 35 milhões de brasileiros que devem para bancos e financeiras, o volume de acordos com esse segmento cresceu 24% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para estimular o pagamento das contas que mais endividam o brasileiro, a Serasa está disponibilizando o telefone gratuito: 0800 040762.

“O número 0800 facilita especialmente as negociações para os devedores que têm alguma dificuldade de usar os meios digitais e preferem o atendimento humano”, explica Cláudio dos Santos, coordenador da operação. “Nos dois últimos Feirões Limpa Nome percebemos que cresce o número de pessoas dispostas a negociar quando oferecemos um telefone gratuito com atendimento humano”, explica Santos.

Desde 16 de junho, o mutirão nacional reúne 40 bancos e financeiras que estão oferecendo descontos especiais de até 97% justamente para reduzir a inadimplência no sistema bancário. O mais recente Mapa de Inadimplência divulgado pela Serasa, com dados de maio, revela que há 77 milhões de consumidores com o CPF negativado. As dívidas bancárias e financeiras são a principal origem dessas pendências, respondendo por quase 50% das negativações do país.

O mutirão nacional nasceu a partir de pesquisa produzida pelo Instituto Opinion Box. O estudo revelou que 77% dos endividados do sistema financeiro já tentaram negociar suas dívidas, mas não encontraram opções favoráveis de negociação, motivo pelo qual a Serasa convocou os bancos e financeiras para esta ação especial.

Cenário regional

· No Amapá, até o dia 27 de junho, a Serasa registrou 2.637 acordos realizados, somando R$ 9.774.977 de descontos concedidos.

· De acordo com dados do Mapa da Inadimplência da Serasa, o Amapá tem 347.594 pessoas com dívidas. Isso representa 63,14% da população. A capital, Macapá, tem 221.883 inadimplentes, sendo 95.448 com dívidas em bancos.

· O ticket médio de dívida por inadimplente é de R$ 5.136,56.

· Faixa etária de maior endividamento: 35,1% entre 41 a 60 anos.

· O segmento de bancos e cartões figura como o segundo maior motivo de inadimplência do estado (17,51%). O primeiro é o setor de utilities, que são as contas básicas de água, luz, gás (31,16%).

Canais oficiais de negociação

· Atendimento telefônico gratuito a partir do dia 01/07 das 09h às 19h: 0800 040762

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· WhatsApp: (11) 99575-2096

· Correios: os consumidores que preferem atendimento presencial também podem negociar suas dívidas nas mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Nos Correios, porém, há uma taxa de R$ 4,60 por acordo realizado e R$ 3,30 por consulta a acordos (reimpressão de 2ª Via de boletos).

Como negociar via aplicativo

1º Passo – Baixe o app da Serasa:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Curtir isso: Curtir Carregando...