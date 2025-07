Governador Clécio Luís oficializa Mazagão Velho como capital simbólica do Amapá durante Festa de São Tiago

Pelo terceiro ano consecutivo, sede administrativa do Governo do Estado é transferida para o distrito histórico, valorizando cultura e tradição locais.

Diante do Palácio Rio Mutuacá, Mazagão Velho viveu mais um momento histórico. Pelo terceiro ano seguido, a população celebrou a assinatura do decreto que transforma o distrito, durante a Festa de São Tiago, na capital simbólica do Amapá. Com o ato oficializado pelo governador Clécio Luís nesta terça-feira, 22, o local passa a abrigar a sede administrativa e a Residência Oficial do Governo do Estado, onde todas as decisões e atos do Executivo serão conduzidos, em respeito às tradições e à força cultural do povo mazaganense.

“Com isso, nós queremos dar uma contribuição além do recurso do convênio para as festividades, que não deixamos faltar durante esses três anos, além das parcerias, do plano de obras e das entregas que construímos juntos. Que a gente viva Mazagão, que respeite as tradições, que divulgue. É também uma forma de cada um mostrar que entendeu a mensagem do nosso governo, que é uma mensagem que une as pessoas, que integra, que se soma aos municípios. Só não se une quem não quer. Mas quem quer, tem o braço e a mão do governo estendidos para ajudar em todas as áreas”, destacou Clécio Luís.

A abertura da programação foi marcada pela tradicional cavalgada do governador com a comitiva da Festa de São Tiago, que percorreu as ruas históricas de Mazagão Velho, da entrada do município até o Palácio, sob os olhares e acenos da população. O prefeito Chico Nó destacou a importância simbólica do gesto, que já se consolidou como tradição na atual gestão.

“Esse gesto de transferir a sede da capital e do Governo do Estado para cá é algo único, que nunca havia acontecido antes. O senhor disse que este é o terceiro ano – e vai ser o quarto, o quinto, e assim por diante. Esse futuro continua nas mãos de Clécio Luís. E é nisso que precisamos estar seguros: garantir que ele permaneça nas mãos de quem tem responsabilidade econômica e social com o nosso Estado. Por isso, afirmo aqui: o senhor continuará sendo o nosso amigo, nosso parceiro e o nosso governador”, declarou o prefeito.

O senador Randolfe Rodrigues classificou a Festa de São Tiago como um evento único no mundo, destacando que ela remonta a um episódio épico da história da humanidade: a transferência de uma cidade inteira da costa africana, no Marrocos, para o Brasil, atravessando o Atlântico. Segundo o senador, a celebração guarda viva a memória das batalhas entre cristãos e mouros, encenadas todos os anos em Mazagão Velho, e que remontam a pelo menos séculos atrás.

“Não estamos apenas celebrando 248 anos de festejos. Estamos celebrando quase um milênio de história e tradição. Estamos celebrando, aqui, a inauguração da civilização amapaense. Poucos lugares do planeta mantêm viva uma tradição como essa. É por isso que ela precisa ser valorizada. O que se celebra aqui, como eu disse, é o berço da nossa identidade, da formação da nossa civilização”, enfatizou Rodrigues.

Palácio Rio Mutuacá

O espaço, construído para valorizar e potencializar os atrativos turísticos e culturais da vila histórica, sediará reuniões de governo e receberá autoridades, lideranças comunitárias e representantes da cultura popular ao longo da festividade, que segue até 28 de julho. O nome “Mutuacá” é uma homenagem ao rio que é patrimônio cultural da região.

