Unifap oferta 9 vagas em mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Inovação

Inscrições para o processo seletivo do Profnit vão até 12 de outubro. O programa é gratuito e presencial.



A Universidade Federal do Amapá (Unifap) está com vagas abertas para o Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Profnit). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.profnit.org.br até 12 de outubro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 350, mas candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção até 8 de setembro. A prova nacional está marcada para 8 de novembro de 2025, às 14h, na modalidade online.

No total, são oferecidas 9 vagas para ingresso em 2026. Dessas, três vagas de ampla concorrência, duas vagas reservadas para servidores da instituição e quatro destinadas a ações afirmativas, além de mais uma vaga extranumerária para candidatos de grupos específicos. A vaga extranumerária é destinada a indígenas, quilombolas, pessoas trans (transexuais, transgêneros ou travestis), populações do campo e migrantes internacionais em situação de vulnerabilidade.

O programa é gratuito, presencial, com duração máxima de 24 meses. O curso é voltado para a formação de profissionais que atuem ou pretendam atuar em Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), ambientes de promoção de inovação e áreas afins em setores acadêmicos, empresariais ou governamentais.

Processo seletivo

A seleção será realizada por meio do Exame Nacional de Acesso (ENA) e consiste em duas etapas: prova nacional online, com 20 questões de múltipla escolha sobre propriedade intelectual e inovação; análise curricular, com avaliação de documentos e experiências profissionais e acadêmicas relacionadas à área.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial do programa (https://profnit.org.br/) ou pelo e-mail: profnit@unifap.br.

