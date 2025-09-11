As apresentações acontecem nos dias 14, 15 e 16 de setembro de forma gratuita.

O espetáculo “As Mulheres Podem Sonhar?” da escritora e atriz Carla Nobre, será apresentado neste mês, em três locais diferentes da cidade de Macapá-AP. A curta temporada se dá devido ao Edital 2025 da Política Nacional Aldir Blanc, promovido pela Secretaria Estadual de Cultura do Amapá – SECULT.

As apresentações ocorrem nos dias 14, 15 e 16 de setembro, no Museu Sacaca (19h), na Escola Estadual Tiradentes (10h) e no Comitê de Cultura do Amapá (19h), respectivamente. Todas as apresentações serão gratuitas e abertas ao público.

“As Mulheres Podem Sonhar” é um espetáculo idealizado por Carla Nobre, premiado na sua participação no Festival Curta Teatro 2024, realizado pela Produtora Cultural ÓI Noiz Akí, com produção da Central de Produção Colaborativa.

O espetáculo se materializa em um monólogo impactante, explorando as experiências e memórias de uma mulher sem nome que carrega consigo uma mala repleta de lembranças. Através de uma série de memórias emotivas e reflexivas, o espetáculo busca responder à pergunta que dá título à obra, provocando o público a refletir sobre a capacidade das mulheres de sonhar e realizar seus desejos em um mundo muitas vezes opressor, patriarcal e com histórico de abuso sexual das nossas crianças, que reverbera na mulher adulta.

Carla Nobre acredita que o espetáculo é importante pois promove a discussão sobre igualdade de gênero e abuso sexual na infância.

“Ao abordar essas questões cruciais relacionadas ao empoderamento feminino, à luta contra o patriarcado e o abuso sexual na infância, ao dar voz a uma personagem que representa tantas mulheres, o monólogo provoca uma catarse que pode mudar a forma que a sociedade atual enxerga as mulheres e protege as crianças”, explicou Carla.

Serviço:

As Mulheres Podem Sonhar

Locais e horários:

14/09 – Museu Sacaca, 19h

15/09 – Escola Estadual Tiradentes, 10h

16/09 – Comitê de Cultura do Amapá, 19h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 14 anos

Ficha Técnica:

Direção: Coletiva

Dramaturgia/Textos: Carla Nobre e Pedro Stkls

Atuação: Carla Nobre

Assistência de Processo Criativo: Adriana Rodrigues, Hayam Chandra e Andreia Lopes

Direção Musical / Sonoplastia: Renato Gemaque

Cenário: Dil Sanches e Mapige Gemaque

Maquiagem: Lene Ferreira

Adereços: Pedro Henrique Lima , Camila Nobre e Eliane Duarte

Coordenação de Produção: Raih Amorim

Assistentes de Produção: Alda Sirleni, Dionísio Caripunas, Gabriel Amorim, João Espíndola e Renildo Sá

Comunicação / Assessoria de Imprensa: Bárbara Ribeiro

Assistente de Comunicação: Thiago Soeiro

Fotografia: Aog Rocha

Gestão de Mídias Sociais: Maria Lua

Assessoria Jurídica Artística: Ge Campos

Oficina em Acessibilidade Cultural: Raih Amorim

