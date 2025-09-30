Obras literárias e pedagógicas serão lançadas em live nacional

Evento é parte integrante do o Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI-Norte). As inscrições para certificação podem ser feitas gratuitamente pela plataforma Even3 (https://www.even3.com.br/lancamento-de-obras-literarias-e-pedagogicas-cnca-607009/), e a programação completa está disponível on-line.

No próximo dia 30 de setembro, das 8h às 12h, o Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI-Norte) promove uma live de lançamento de suas produções literárias e pedagógicas, transmitida via YouTube (https://www.youtube.com/live/CSGISqHMzNg). A iniciativa reúne professores, pesquisadores e formadores da Região Norte que, ao longo do trabalho coletivo, elaboraram materiais de apoio voltados à Educação Infantil.

As obras incluem cadernos pedagógicos, um glossário ilustrado, guias de prevenção e de primeiros socorros, além de uma coletânea de textos literários que retratam a diversidade das infâncias amazônicas. Entre os temas abordados estão práticas pedagógicas em escolas quilombolas, indígenas e ribeirinhas, a inclusão de crianças migrantes, o combate ao preconceito e o acolhimento de crianças com deficiência. Todo o acervo é fundamentado em perspectivas contemporâneas da educação inclusiva.

O evento on-line marca, ainda, a apresentação de narrativas infantis produzidas por autores da região, como “A Preguiça que Queria Ser Rápida”, “Mapi, o Monstro que Amava Ler”, “A Sabedoria de Sankofa” e “Vivências e Memórias na Amazônia”. Esses títulos compõem volumes que buscam celebrar a diversidade, imaginação e identidade cultural da região norte do Brasil.

Segundo os organizadores, o lançamento busca não apenas dar visibilidade às produções regionais, mas também inserir a Amazônia nas pautas nacionais da Educação Infantil, reforçando a importância da acessibilidade, da valorização da diversidade e do direito de todas as crianças a uma educação pública, gratuita e de qualidade.

Compromisso Nacional Criança Alfabetizada na Unifap

A coordenação regional do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada na Região Norte na Universidade Federal do Amapá (Unifap) é liderada pela Profa. Dra. Adelma Barros Mendes e pelo coordenador adjunto Prof. Dr. Rosivaldo Gomes, dedicados a garantir a alfabetização de todas as crianças até os 7 anos de idade em nossa região.

A equipe também conta com a colaboração de Suzana Espírito Santo e Celeste Ribeiro, na coordenação de planejamento da formação; Antônia Neura Nascimento e Sandra Mota Rodrigues, na secretaria executiva; Cilene Campetela, na área financeira; e Jefferson Martins, responsável pela tecnologia da informação.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas em: https://www2.unifap.br/cnca-leei-norte/.

