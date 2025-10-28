terça-feira, outubro 28, 2025


AmapáEmpreendedorismo

Seminário Selo Arte impulsiona reconhecimento de produto artesanal amapaense nesta terça (28)

Livia Almeida

Iniciativa gratuita destaca o selo como ferramenta de valorização e desenvolvimento sustentável da produção de origem animal local

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza o ‘Seminário Selo Arte Amapá’. O evento, gratuito, ocorre na sede da instituição, no Auditório Campos do Laguinho, nesta terça (28), das 9h às 12h e reunirá especialistas, técnicos e produtores artesanais para discutir a importância da certificação e apresentar as etapas de acesso ao Selo Arte, instrumento que reconhece e valoriza a produção artesanal de alimentos de origem animal em todo o país.

De acordo com a gerente da Unidade de Inovação do Sebrae (Uni), Bruno Castro, o estímulo a obtenção da certificação representa uma oportunidade estratégica para o fortalecimento do setor de produtos de origem animal. “O reconhecimento vai além de um certificado, se torna, um instrumento que garante qualidade, credibilidade e abre novos canais de comercialização para os produtores amapaenses. Consequente a isso, conseguimos fortalecer o desenvolvimento territorial sustentável do nosso estado”, afirma o gerente, Bruno Castro.

Relevância

O Selo Arte confere ao produtor artesanal a segurança para comercializar seus produtos em todo o território nacional, cumprindo os requisitos de segurança alimentar e dos serviços de inspeção – desde que o alimento siga os critérios definidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) -, o que facilita a expansão do comércio tradicional amapaense.

A programação inclui palestras e orientações práticas sobre as normas e procedimentos exigidos para a obtenção da certificação, além do lançamento oficial do ‘Guia de Acesso ao Selo Arte no Amapá’. A publicação foi desenvolvida para auxiliar produtores locais a compreender o processo de adesão e ampliar o alcance de seus produtos no mercado.

Realização

A ação é coordenada pelo gerente da Unidade de Inovação do Sebrae (Uni), Bruno Castro. O evento é realizado em parceria com a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro) e Ministério da Agricultura e Pecuária. (MAPA).

Inscrições

Os interessados em participar podem se inscrever de forma gratuita, via internet, pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/seminArio-selo-arte-amapA/3185277.

Programação

Data: 28.10.2025 – Terça-Feira

Local: Sede do Sebrae – Auditório Campos do Laguinho

Hora: 9h às 09h30 – Recepção

Hora: 9h30 às 10h – Abertura

Hora: 10h às 10h45 – Painel: Selo Arte: Característica própria e valor agregado (Sebrae, Diagro e MAPA)

Hora: 10h45 às 11h45 – Lançamento: Guia Selo Arte Amapá

Hora: 11h45 às 12h – Encerramento.

Serviço:

Sebrae no Amapá

