Amapá abre oficialmente as portas para o mundo na COP30, reforça protagonismo ambiental e atrai novos negócios e parcerias

A abertura do estande amapaense contou com o lançamento do Plano de Apoio à Sociobioeconomia e terá, até o final do evento global, mais de 150 apresentações de iniciativas inovadoras.

Após um dia de “esquenta” com painéis temáticos, o Amapá abriu oficialmente, nesta terça-feira, 11, sua programação na COP30, marcando um momento histórico com o lançamento do Plano de Apoio à Sociobioeconomia. A cerimônia contou com a presença do governador Clécio Luís, de autoridades nacionais e locais, e de um grande público de visitantes.

Lançamento do Plano de Apoio à Sociobioeconomia

Durante os dez dias de evento, o estande amapaense sediará mais de 150 apresentações de iniciativas inovadoras. O espaço, que reúne instituições de pesquisa, startups, lideranças quilombolas e indígenas, busca fortalecer a posição do estado como o mais preservado do Brasil, ampliar parcerias estratégicas e impulsionar novos negócios verdes.

“O espaço é fruto de uma decisão política do nosso governador. Trata-se de um momento histórico para a delegação, para o Estado e para toda a sociedade. É um estande que movimenta uma parte significativa da nossa economia e cria oportunidades para que empresas de base tecnológica fechem negócios. Ao final da COP, queremos mensurar, em termos relativos, o nível de negócios gerados”, destacou o coordenador da delegação do Amapá na COP30, Gutemberg Silva.

Gutemberg Silva, coordenador da delegação do Amapá na COP30

O estande do Amapá reúne uma ampla representação da sociedade amapaense, com a participação de 50 startups, escolas famílias, organizações da sociedade civil, além dos poderes Legislativo e Judiciário. Ao todo, 14 secretarias estaduais participam com painéis temáticos que destacam ações, projetos e oportunidades em diferentes áreas.

O professor e pesquisador do Instituto Federal do Amapá (Ifap), Bruno Cavalcante, também CEO da startup Açaí Direct, participa da COP30 em busca de investimentos e financiamentos, por meio da vitrine que o estande do Amapá oferece.

O protótipo desenvolvido por ele tem o objetivo de conectar o extrativista ao comprador do açaí, integrando peconheiros e barqueiros em uma plataforma web. O projeto já se destacou ao ser aprovado no programa Doutor Empreendedor, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap), recebendo R$ 50 mil em premiação.

“Queremos atrair possíveis investidores. Estamos com uma expectativa enorme para fechar parcerias e negócios, levando daqui novos investimentos tanto para o Amapá quanto para o nosso projeto”, destacou Cavalcanti.

Bruno Cavalcante, professor do Ifap e CEO da startup Açaí Direct

A abertura também contou com uma manifestação artística do artista amapaense Afrane Távora, que realizou pinturas corporais nos visitantes, simbolizando a conexão entre arte, identidade e natureza.

O tradutor de língua inglesa Dan Rocha foi o primeiro a experimentar a intervenção, tornando-se parte viva da obra e expressando, por meio das cores, o encontro entre culturas e a energia amazônica presente no espaço.

“Eu pedi para ele fazer uma pintura em mim. Ele disse que ela simboliza o fundo de um rio da floresta amazônica, que além da água, há sementes que os peixes se alimentam. A arte ficou muito bonita e eu estou muito feliz”, expressou Rocha.

Dan Rocha, tradutor de língua inglesa, durante intervenção artística de Afrane Távora no estande do Amapá

A COP da Amazônia

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) iniciou nesta segunda-feira, 10, e segue até 21 de novembro de 2025, em Belém, no Pará. Realizada pela primeira vez na Amazônia, a COP30 reúne lideranças mundiais, cientistas, representantes de governos, empresas, organizações e sociedade civil para discutir soluções concretas diante da crise climática. A presença robusta do Amapá simboliza o fortalecimento da região no centro das discussões globais sobre sustentabilidade.

Com cerca de 73,5% de seu território sob proteção ambiental, incluindo unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas, o Governo do Estado pretende mostrar que é possível unir conservação ambiental, inovação e desenvolvimento social.

A iniciativa é resultado de um esforço conjunto de órgãos estaduais, como as fundações de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap) e de Promoção de Políticas de Igualdade Racial (Fundação Marabaixo), o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa), e as Secretarias de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Setec), Cultura (Secult), Meio Ambiente (Sema), Planejamento (Seplan), Povos Indígenas (Sepi), Juventude (Sejuv), Educação (Seed), de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Amapá Internacional) e a Agência de Desenvolvimento Econômico (Agência Amapá), que atuam de forma integrada na elaboração e apresentação de projetos.

Foto de capa: Max Renê

Agência de Notícias do Amapá

