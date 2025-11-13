Olhares de recomeço: Fórum de Macapá recebe exposição fotográfica de adolescentes em medida socioeducativa

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) recebeu, nesta quarta-feira (12), na Galeria Desembargador Leal de Mira, localizada no primeiro andar do Fórum de Macapá, mais uma exposição fotográfica produzida por adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Centro de Internação Masculina (Cesein). A mostra conta com parceria de projetos de extensão da Universidade Estadual do Amapá (Ueap) e é aberta a magistradas, magistrados, servidoras, servidores e a comunidade geral, no horário de 8h as 12h.

A exposição apresenta conjunto de imagens que refletem as percepções, experiências e expressões artísticas dos socioeducandos durante o curso de fotografia do projeto de extensão “Design e Sustentabilidade: um olhar fotográfico”.

A bolsista do grupo de pesquisa Gaia Lab e acadêmica do curso de design da Ueap, Yoon Jung Ladica, foi uma das responsáveis pela ministração dessa oficina e destacou a importância da arte como um meio de ressignificar as trajetórias desses jovens.

“De um panorama geral, esse curso mostrou para os meninos uma perspectiva de futuro, o que eles podem fazer como possível profissão. É muito diferente trabalhar com pessoas em privação de liberdade, pois eles possuem um olhar triste e você se compadece por eles também. Em muitos momentos eles desabafaram com a gente sobre a vida deles. Tem um menino que tentou fugir várias vezes e o curso foi para ele uma forma de se encontrar lá dentro”, pontuou Yoon.

A juíza titular do Juizado da Infância e da Juventude – Área de Políticas Públicas e Medidas Socioeducativas, Laura Costeira, visualizou a exposição não só como um momento para expor as vivências dos adolescentes em medida socioeducativa, mas que também oportuniza um instante de pausa para apreciar a cultura e a arte diante das demandas do dia a dia.

“A gente fomenta esse espaço que foi criado com a finalidade de trazer todo tipo de arte aqui para dentro. A pessoa que entra no Fórum, via de regra vem com um problema. Então, se a gente pode oportunizar um momento que seja, passar por esse corredor e relaxar, traz um frescor e um alento para o seu problema. Não que isso vá resolvê-lo, mas com certeza vai amenizar aquele dia que vai ser pesado aqui dentro”, explicou a juíza Laura Costeira.

E reforça: “E para os nossos servidores também, para sempre lembrar que aqui é a nossa segunda casa, então que seja uma casa bonita, alegre, cheia de arte e cultura também”, concluiu a magistrada.

Outro projeto que estava presente e que também atuou como parceira na exposição foi o “Nós do Amor”, que também é um projeto de extensão da Ueap. O objetivo é ensinar técnicas de macramê e empreendedorismo às mulheres em vulnerabilidade social.

Thaís Lobato, uma das participantes da ação que conduz a produção dessa forma de artesanato, observou a manhã como uma forma de mostrar essa vivência na prática: “trazemos essa experiência de expor os trabalhos para que elas comecem a interagir, vender, dialogar, conhecer esse mundo do empreendedorismo”, relatou. Acerca desse projeto de extensão, a juíza Laura Costeira pensou na possibilidade de estender a parceria para que as mães, irmãs e outros parentes dos socioeducandos também possam participar do curso: “Há várias coisas, desde bolsa, chaveiro, coisas que não são só enfeites, são úteis e trazem, de alguma forma, mudança para esses adolescentes”, pontuou a magistrada.

Próximas exposições

A Galeria Desembargador Leal de Mira aceitará novas exposições, de diferentes artistas e temáticas. Interessados devem procurar a Diretoria do Fórum de Macapá, no período de 8h as 13h, para mais esclarecimentos.

– Macapá, 12 de novembro de 2025 –

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Agnes Matilde

Fotos: Jean Silva

Curtir isso: Curtir Carregando...