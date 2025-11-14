Projeto seleciona cooperativas de agricultores familiares para assessoramento técnico

Inscrições iniciaram na quinta-feira (13/11) e seguem abertas até 25 deste mês. Curso de Ciências Sociais e Fundação Universitas de Estudos Amazônicos implementam na Unifap projeto dentro do Programa “Mais Gestão”, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

Selecionar cooperativas, associações e empreendimentos solidários da agricultura familiar do estado do Amapá para ofertar atividades de formação, assessoramento e acompanhamento no âmbito do Programa “Mais Gestão”, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Este é o objetivo do edital publicado pelo curso de Ciências Sociais e a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, que está com as inscrições abertas até 25 de novembro.

BAIXE AQUI O EDITAL COMPLETO

As inscrições para o processo seletivo simplificado são gratuitas e estão sendo realizadas no e-mail cienciassociais@unifap.br. Podem participar cooperativas, associações e empreendimentos solidários capazes de apresentar a documentação solicitada no edital de seleção.

No Amapá, a iniciativa do MDA está sendo implementada por meio do projeto “Promoção e fortalecimento de cooperativas, associações e empreendimentos solidários da agricultura familiar para comercialização e acesso aos mercados para agricultura familiar do estado do Amapá”. Serão selecionados 24 empreendimentos (cooperativas, associações e empreendimentos solidários da agricultura familiar) amapaenses.

A seleção terá duas etapas: 1. Entrega dos documentos comprobatórios no prazo; e 2. Pontuação dos documentos apresentados conforme item 2.4 do edital de seleção.

O resultado final, contendo a relação dos aprovados com sua classificação, será publicado no site www.unifap.br.

Atividades – Os empreendimentos da agricultura familiar selecionados terão visitas regulares de assessoramento técnico de um analista durante o período de oito meses. Ele(a), junto com a coordenação do projeto, realizará um mapeamento e diagnóstico participativo a fim de identificar as demandas das entidades; construção, apresentação e acompanhamento do Plano de Ação. As associações também receberão cursos de capacitação para dirigentes e indicados e participarão de eventos para socialização de demandas e resultados alcançados.

Sobre o Mais Gestão

O Programa Nacional de Apoio à Qualificação da Gestão dos Empreendimentos da Agricultura Familiar (Mais Gestão) foi lançado, este ano, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e objetiva qualificar o sistema de gestão das cooperativas, associações e agroindústrias da agricultura familiar, além de facilitar o acesso aos mercados para esses empreendimentos.

O Mais Gestão também prevê oferta de formação e capacitação técnicas, articulação de investimentos, além de fomento, por meio de termos, acordos e convênios com instituições públicas e privadas.

Serviço

Seleção de cooperativas, associações e empreendimentos solidários da agricultura familiar amapaenses para o Programa Mais Gestão

Inscrições gratuitas até 25 de novembro de 2025, com envio da documentação elencada no edital de seleção para o e-mail cienciassociais@unifap.br.

Curtir isso: Curtir Carregando...