Aneel anuncia bandeira tarifária verde para janeiro de 2026

Agência confirmou condições de geração favoráveis para que não haja custos extras nas faturas de energia.

A Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel, confirmou nesta terça-feira, 23, que o ano de 2026 começará com bandeira tarifária verde, isso significa que não haverá custo extra na conta de energia dos brasileiros no mês de janeiro.

A agência explicou ainda que o período chuvoso registra chuvas abaixo da média histórica, porém, em novembro e dezembro houve no país uma manutenção do volume de chuvas e do nível dos reservatórios das usinas, e em janeiro de 2026 não será necessário despachar as usinas termelétricas na mesma quantidade do mês anterior.

O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar o custo real da energia. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, e o acionamento de fontes de geração.

Mesmo com a mudança, a CEA Equatorial reforça que os consumidores devem manter os hábitos de economia de energia como: evitar abrir e fechar a geladeira a todo instante; trocar as lâmpadas antigas por novas de LED; tirar os aparelhos da tomada também pode garantir uma grande economia. Mesmo em stand-by os aparelhos ainda consomem energia; acumular uma grande quantidade de roupas para lavar e passar de uma vez só é o ideal, entre outras.

Comunicação Grupo Equatorial

