sexta-feira, dezembro 26, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

BrasilConsumidorEconomia

Aneel anuncia bandeira tarifária verde para janeiro de 2026

Livia Almeida

Agência confirmou condições de geração favoráveis para que não haja custos extras nas faturas de energia.

A Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel, confirmou nesta terça-feira, 23, que o ano de 2026 começará com bandeira tarifária verde, isso significa que não haverá custo extra na conta de energia dos brasileiros no mês de janeiro.

A agência explicou ainda que o período chuvoso registra chuvas abaixo da média histórica, porém, em novembro e dezembro houve no país uma manutenção do volume de chuvas e do nível dos reservatórios das usinas, e em janeiro de 2026 não será necessário despachar as usinas termelétricas na mesma quantidade do mês anterior.

O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar o custo real da energia. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, e o acionamento de fontes de geração.

Mesmo com a mudança, a CEA Equatorial reforça que os consumidores devem manter os hábitos de economia de energia como: evitar abrir e fechar a geladeira a todo instante; trocar as lâmpadas antigas por novas de LED; tirar os aparelhos da tomada também pode garantir uma grande economia. Mesmo em stand-by os aparelhos ainda consomem energia; acumular uma grande quantidade de roupas para lavar e passar de uma vez só é o ideal, entre outras.

Comunicação Grupo Equatorial

Você pode gostar também

STF nega habeas corpus e Lula pode ter prisão decretada

Livia Almeida

Plataforma Limpa Nome da Serasa reúne 21 milhões de dívidas de empresas brasileiras

Livia Almeida

Negros são minoria no serviço público federal e têm menores salários

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.