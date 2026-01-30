Série inédita ‘Amazônia Ancestral’ apresenta diversos saberes e fazeres tradicionais dos povos amazônicos

O mundo conhece a Amazônia como a maior floresta tropical do mundo, lar de encantos e riquezas naturais. Para muitos, porém, ela é muito mais, um local de conexão com o passado, resistência e encontro. A série inédita “Amazônia Ancestral”, que estreia com exclusividade no Curta! , exalta o povo amazônico ao apresentar os ritos, saberes e tradições. A série completa está disponível no CurtaOn – Clube de Documentários.



Série original viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) para estreia no canal, a produção é da Z Filmes. A direção e o roteiro são de Zienhe Castro, que passou pelas florestas, mangues e rios a fim de entender o sentimento de conexão profunda dos moradores da Amazônia com a região. O primeiro dos seis episódios, “Marajó Ancestral”, conta como a arte se tornou paixão e identidade dos marajoaras.



“O mais legal de falar da cerâmica marajoara é a importância dela para o pertencimento do próprio povo marajoara enquanto Marajó. Por certa necessidade de pertencimento, o povo pegou essa referência para si. E é também uma questão espiritual, uma volta aos antepassados” conta o antropólogo Kildren Pantoja.



Morador da cidade de Soure, na Ilha do Marajó, no Pará, Ronaldo Guedes encontrou o sentido de sua vida na cerâmica. Suas raízes o ensinaram o respeito à natureza, o uso consciente e equilibrado dos recursos naturais e a preservação da vida animal. E seu talento para transformar o barro em peças de cerâmica mantém viva uma tradição de séculos.



“Quando fui mergulhando no universo dos meus antepassados, da ocupação humana aqui, fui entendendo que futuro eu quero para mim e para esse lugar. Isso dá sentido para as coisas, pois estamos produzindo para nós, para que nossa comunidade possa ver isso, se orgulhar, se sentir bem. Isso cria outro aspecto da relação do ser humano com o lugar e com as pessoas”, afirma o ceramista e pesquisador.



O episódio mostra como o DNA marajoara se liga às artes, de maneira geral. O povo que habita essas terras produziu tecnologias, desenvolveu trabalhadores dos mais antigos das Américas, e, no encontro de povos que resistiram à escravidão e ao domínio colonial, criou também ritmos para contar histórias, como o carimbó.



“O tambor não mente. Ele é aquela conexão entre nós e nossos antepassados. Toda uma história antiga enquanto estou ali sentado tocando, vendo as pessoas dançando, é uma energia tão forte, contagiante. Aquilo é incrível. Se você parar para ouvir o carimbó, é a história de vida da pessoa que está compondo música” exalta artesã e percussionista Milene Pinheiro.



Além de “Marajó Ancestral”, a série também apresenta “Amazônia é mulher”, “Saberes Originários”, “Os primeiros Amazônidas”, “Amazônia Negra”, “O Futuro é Ancestral”. “Amazônia Ancestral” é uma produção Z Filmes, viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A série pode ser vista no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial (CurtaOn.com.br). A estreia é no dia temático Sextas de História & Sociedade, 30 de janeiro, às 20h.

Quintas do Pensamento – 29/01

22h – “Artéria: Poesia em Revista” (Documentário)

O documentário propõe um mergulho na história e na produção das revistas de poesia experimental que surgiram no Brasil na década de 1970. Narrado a partir da experiência da revista “Artéria”, único sobrevivente ainda em atividade, o filme revela um universo de resistência e criação poética vanguardista que, embora tenha sido fértil e atuante no país, segue desconhecido do grande público. Direção : Bruna Callegari Duração: 82 min Classificação: AL Horários alternativos: dia 30, às 02h e às 16h; dia 31, às 12h30; dia 01, às 18h30; dia 02, às 10h

Sextas de História & Sociedade – 30/01

20h – “Amazônia Ancestral” (Série) Ep: Marajó Ancestral – Inédito e Exclusivo

A série se abre abordando os saberes e tradições da Ilha do Marajó, berço de uma das mais civilizações desenvolvidas pré-cabralianas que existem na Amazônia. O fio condutor do episódio é o artista visual e ceramista Ronaldo Guedes, nascido em Soure. Seu campo de trabalho, a cerâmica, se baseia nos principais vestígios e legados da cultura marajoara que habitava a ilha, a Cerâmica Marajoara. Direção : Zienhe Castro Duração: 26min. Classificação: A10 anos Horários alternativos: dia 31, às 00h e às 12h; dia 01, às 18h; dia 02, às 14h; dia 03, às 08h



21h – “Groenlândia: O Eldorado do Gelo” (Documentário) – Inédito e Exclusivo

A Groenlândia é uma terra de todos os paradoxos. A maior ilha do mundo, com seus 2,2 milhões de km² cobertos em 80% por gelo, é também um dos territórios menos densamente povoados da Terra, com apenas 57 mil habitantes. Vivendo principalmente da pesca, do turismo e de subsídios dinamarqueses, a ilha abriga um tesouro potencial. Estamos falando de 25% das reservas mundiais de hidrocarbonetos, a terceira maior reserva de urânio e 20% das terras raras. Um Eldorado gelado que hoje desperta todos os tipos de ambições. Hoje, a Groenlândia é um dos territórios onde o futuro do nosso mundo multipolar está sendo moldado. É isso que o documentário explora, abordando tanto seus desafios econômicos e comerciais quanto suas implicações ecológicas e militares. Devido à sua localização geográfica e aos seus recursos minerais, a Groenlândia tornou-se, portanto, uma importante questão geopolítica entre os Estados Unidos, a Europa, a Rússia e a China. Mas o que os groenlandeses desejam para o seu futuro? Direção: Jean-Yves Cauchard e Vivien Meltz Duração: 55 minutos Classificação: AL Horários Alternativos: dia 31 de janeiro, às 01h e às 17h; dia 01 de fevereiro, às 21h35; dia 02 de fevereiro, às 15h; dia 03 de fevereiro, às 09h

Sábado – 31/01

21h25 – “Cássia Eller” (Documentário)

Cássia Eller é uma figura icônica da música brasileira. Sua breve passagem pelo cenário musical nos anos 90 deixou uma marca inegável na cultura brasileira. Sua morte, em 2001, teve uma repercussão nacional que se estende até hoje por conta da guarda de seu filho Francisco, que ficou com sua parceira, Eugênia, a quem ele tem como mãe. Com seu talento e carisma, expõe tabus e demonstra sua força como pessoa pública. Direção: Paulo Henrique Fontenelle Duração: 113 min Classificação: 12 anos

Domingo – 01/02

22h35 – O Brasil que Não Houve – As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas (Documentário)

Neste documentário-comédia, Gregorio Duvivier narra as aventuras do Barão de Itararé e os tropeços de um Brasil entre a graça e a desgraça. Com humor refinado, o filme revisita a história oficial sob a ótica irreverente de Aparício Torelly, o Barão, que desafiou o poder com piadas — e acabou preso três vezes por isso. Direção: Arnaldo Branco e Renato Terra Duração: 70min Classificação: AL



Grupo Curta!

• Ó canal Curta! , linear, está presente nas residências de mais de 5 milhões de assinantes de TV paga e pode ser visto nos canais 556 da Claro tv, 75 da Oi TV e 664 da Vivo Fibra; além de operadoras associadas à NEO.



• O CurtaOn , clube de documentários do Curta!, disponível no Prime Video Channels, na Claro tv+ e no site da plataforma , conta com centenas de filmes e episódios de séries documentais organizadas por temas de interesse sobre cultura e humanidades. Há também pastas especiais com novidades — que estreiam a cada mês –, conteúdos exclusivos, inéditos e exclusivos, biografias, além de uma degustação para quem ainda não é assinante do serviço. A assinatura tem o valor de R$ 14,90/mês.



• O BrasilianaTV é o novo streaming do Curta!. Distribuído gratuitamente para todos os assinantes da Claro tv+ inicialmente sem custo adicional. O serviço oferece uma ampla gama de séries e filmes brasileiros, abrangendo tanto as ficções quanto os documentários, desde os clássicos do nosso cinema até as produções mais recentes.



• O Porta Curtas , primeiro e maior site de catalogação e exibição de curtas-metragens do Brasil, tem em seu acervo desde clássicos do cinema nacional a obras recentes que se destacaram em festivais. Para ter acesso ao catálogo, basta consultar o plano através do site oficial Porta Curtas no valor de R$ 6,90/mês. Assinantes Claro tv+ têm acesso gratuito a todo o acervo.



• O CurtaEducação , plataforma de streaming que oferece educação e entretenimento para promover ciência e cultura por meio do audiovisual. No site, as obras são definidas por disciplinas e etapas de ensino, e são acompanhadas por ferramentas pedagógicas e materiais didáticos complementares.



• A Curta! A Cine-Distribuidora visa produzir a produção nacional de longas-metragens oferecendo apoio estratégico diferenciado a projetos de ficção e documentário para o público adulto.

