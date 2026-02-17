Forças de segurança do Amapá realizam planejamento estratégico para a passagem do bloco ‘A Banda’, em Macapá

Serão mais de 500 agentes durante todo o percurso do maior bloco do norte do Brasil, nesta terça-feira, 17.

O Governo do Estado segue o planejamento operacional das forças de segurança para garantir o carnaval mais seguro para todo o Amapá. Nesta terça-feira de carnaval mais de 500 agentes da segurança pública reforçam a passagem do maior bloco de rua do Amapá.

O esquema de segurança conta com um efetivo de 379 policiais militares, 26 viaturas, 7 motos, 60 patrulhas e 9 setores de policiamento. O Corpo de Bombeiros irá atuar com um efetivo total de 106 profissionais, cerca de 4 viaturas e vistoriadores. A programação ainda conta com equipes da Polícia Penal e o Grupo Tático Aéreo (GTA).

“Nosso efetivo estará integrado nas ruas para manter a segurança de todos e garantir uma festa sem ocorrências graves e muita alegria para todos”, destaca o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública, Felipe Vieira.

O policiamento integrado contará com equipes a pé, em viaturas, no trânsito e com monitoramento aéreo, garantindo ampla cobertura e reforço na segurança dos foliões.

A passagem do bloco terá ainda o reforço da Central de Comando e Controle Móvel equipada com recursos de Inteligência artificial, controle de tornozeleiras eletrônicas, câmeras de longo alcance e integração em tempo real entre a central de monitoramento e as diferentes modalidades de policiamento.

Plano de segurança para o carnaval

O plano operacional que o Governo do Amapá preparou para a segurança do carnaval 2026 conta com a atuação de 1.517 agentes de segurança distribuídos ao longo da programação oficial do Carnaval. A operação contará com o apoio de 85 viaturas, um helicóptero do Grupo Tático Aéreo (GTA), vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), além de 15 drones.

Foto de capa: Maksuel Martins/GEA

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...