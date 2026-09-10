Companhia de dança do Rio de Janeiro chega a Macapá com o espetáculo “As Canções Que Você Dançou Pra Mim” e a performance urbana “Trupe”

Apresentações são gratuitas e acontecem de 18 a 20 de setembro, no Teatro Municipal Fernando Canto e na Casa do Artesão. O repertório tem a direção artística e coreografia de Alex Neoral

A Focus Cia de Dança se apresenta pela primeira vez em Macapá com dois espetáculos de seu premiado repertório. Chega em grande estilo, com o carro-chefe As Canções Que Você Dançou Pra Mim que será apresentada de graça no Teatro Municipal Fernando Canto, dias 19 e 20 de setembro, sábado às 20h e domingo às 19h. Dia 18, na Casa do Artesão Amapaense, será montada a performance urbana Trupe, às 18h.

“Finalmente, aos 25 anos de trajetória, consolidamos com orgulho o fato de chegar às capitais de todo o Brasil”, celebra o coreógrafo e diretor artístico Alex Neoral.

Neste 2026, antes da turnê em Macapá, o coletivo se apresentou pela primeira vez na China, no Living Dance Festival. A circulação é resultado do patrocínio exclusivo da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



No espetáculo As Canções Que Você Dançou Pra Mim a companhia oferece ao público uma experiência emocionante e envolvente a partir da obra do “rei” Roberto Carlos. Iê-iê-iê, clássicos românticos e de tirar o fôlego compõem a colagem musical, de 1960 a 1990, que inspira o roteiro contagiante da montagem.

Trupe se inspira no artista mambembe que, desde tempos imemoriais, atravessa territórios para ir ao encontro do público. Ao longo de 35 minutos, os bailarinos se deslocam apresentando a coreografia. O público é homenageado junto ao tema da intervenção urbana.

“É muito especial trazer nossa companhia com esses dois trabalhos para Macapá. Valeu esperar a hora certa para chegar à capital com muito entusiasmo e orgulho”, destaca a gestora e diretora de produção Tati Garcias, sócia de Neoral na Focus Cia de Dança.

Desde sua estreia, As Canções Que Você Dançou Pra Mim integra o repertório de 27 obras e 17 espetáculos da Focus Cia de Dança, sendo um dos mais celebrados espetáculos. Sucesso de público, a montagem foi eleita um dos melhores espetáculos de 2011 segundo o jornal O Globo, e de 2012, na opinião dos críticos da Folha de São Paulo.

“Todos os territórios da arte me inspiram. Cresci acompanhando minha mãe aguardando o final de ano para conhecer cada novo disco de Roberto Carlos, lançado na época do Natal. E bem antes de eu nascer ela já era fã! Da coleção dela veio uma parte do roteiro. A cada nova sessão de ‘As Canções’ a gente vive, literalmente, muitas emoções. Porque trata-se de uma coreografia que se comunica com várias gerações, novinhos e mais maduros. Tem gente que se tornou fã de carteirinha do espetáculo e assistiu várias vezes”, conta Alex.

Tati Garcias vislumbra vida longa para o espetáculo. “Estamos comemorando o 15º ano dessa coreografia. Um dos nossos bailarinos, o Bruno com 13 anos de idade, assistiu e hoje faz parte do elenco. É impossível prever o alcance de um espetáculo mas a gente imaginava o sucesso de ‘As Canções’. A surpresa foi se tornar um fenômeno em todas as cidades em que a Focus se apresenta”, afirma Tati.

Mais de 400 mil pessoas já assistiram a montagem. “Além do fato de ser um espetáculo inspirado no imenso artista que é o Roberto Carlos, o sucesso também ocorre, acredito eu, por inspirarmos amor com nossa coreografia”, completa o diretor artístico.

Rosas vermelhas consagram cada sessão em momentos únicos para artistas e espectadores.

De 2018, a performance Trupe marca o diálogo entre o movimento e a paisagem local, além de provocar o olhar de quem está no espaço público em questão. Desde a estreia Trupe já foi montada Brasil adentro e mundo afora (em países como Canadá e Espanha, por exemplo). “Em cada lugar, Trupe recebe as mais diferentes reações. É nessa troca que a performance ganha significado. A ideia é sempre atravessar a rotina apressada que atinge nosso cotidiano tão repleto de telas e mente ocupada”, define Alex Neoral.

Sobre a Companhia

Declarada Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a Focus também recebeu o Prêmio Heloneida Studart, da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). As honrarias do governo do estado somam-se à Comenda da Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, maior condecoração da cultura brasileira. Com 27 obras e 17 espetáculos em seu repertório, a Focus Cia de Dança se consagrou através da crítica especializada e sucesso de público. Apresentou-se em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte para países como China, Argentina Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá.

Ficha técnica

Direção, Concepção, Coreografia: Alex Neoral

Direção de Produção: Tatiana Garcias

Coordenação de Produção: Flávia Menezes

Produção Executiva: Náshara Silveira e Giselli Ribeiro

Iluminação: Binho Schaefer

Técnico de Iluminação: Anderson Ratto

Técnico de Palco: Paulo Berbeto

Ambientação Cênica: Marcio Jahú

Visagismo e Figurinos: André Vital

Confecção de Figurinos: Jacira Garcias

Programação Visual: Barbara Lana

Coordenação de Comunicação: Mônica Riani

Assessoria de Redes Sociais e Gestão de Tráfego: GuiiuG Comunicação

Dançado com: Afonso Gondin, Bianca Lopes, Bruno Feliciano, Carolina de Sá, Cosme Gregory, Guilherme Nunes, Olívia Pureza, Paloma Tauffer, Wesley Tavares

Realização: Neoral Garcias Produções Artísticas

Serviço:

As Canções Que Você Dançou Pra Mim – Coreografia e direção artística – Alex Neoral

Dias: 19 e 20 de setembro | sábado, às 20h; domingo, às 19h Duração: 60 minutos | Classificação etária: Livre

Local: Teatro Municipal Fernando Canto Endereço: Avenida FAB, esquina com a Rua Cândido Mendes – Centro – Macapá

Ingressos: Grátis Retirada no Sympla

https://www.sympla.com.br/evento/as-cancoes-quevocedancoupramimfocusciadedanca/3557904?algoliaID=f62da4310ae9c063be3409575c33c228

Acessibilidade: Libras na sessão de domingo

TRUPE

Data: 18 de setembro, às 18h

Casa do Artesão Amapaense

Endereço: Rua Francisco Azarias da Silva Coelho Neto S/N – Central

Informações: @focusciadedanca (Instagram)

Texto: Comunicação Focus Cia. de Dança

Fotos: Dantas Jr., Beto Oliveira, Babi Furtado, Romain Lorraine

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