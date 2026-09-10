Cufa Amapá promove parceria com a Unifap, em projeto de extensão e oferece atendimento terapêutico gratuito para mulheres

Projeto de extensão do curso de psicologia cria espaço de escuta, acolhimento e troca entre mulheres na Central Única das Favelas, em Macapá

Um espaço de escuta, acolhimento e troca de experiências está sendo construído em Macapá por meio de uma parceria entre a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e a Central Única das Favelas no Amapá (CUFA-AP). A iniciativa integra um projeto de extensão coordenado pela professora do curso de Psicologia da UNIFAP, Fernanda Neta, e oferece um grupo terapêutico gratuito voltado para mulheres a partir de 18 anos.

Os encontros são realizados uma vez ao mês, aos sábados, das 16h às 18h, e funcionam como um espaço coletivo de diálogo e escuta.

A proposta nasceu da intenção de aproximar a universidade das comunidades e dos diferentes espaços de convivência da cidade. Em vez de concentrar as atividades exclusivamente na área acadêmica, o projeto leva a extensão universitária para um espaço de convivência e atuação social, como a sede da Central Única das Favelas (CUFA-AP).

O grupo reúne a professora coordenadora e cinco estudantes do 5º semestre do curso de Psicologia, que participam das atividades sob orientação docente.

A atividade é destinada a mulheres com 18 anos ou mais, sem distinção de identidade de gênero. Não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer ao local no dia do encontro.

Um ambiente aberto e sem obrigatoriedade

Uma das características da iniciativa é justamente a flexibilidade. O grupo é aberto e não exige uma participação contínua. A mulher pode participar de um encontro e retornar em outro mês, de acordo com sua disponibilidade e interesse.

A proposta também não substitui um acompanhamento psicológico individual. Quando, durante a atividade, é identificada uma situação que demanda uma escuta mais individualizada, a equipe pode orientar e encaminhar a participante conforme a necessidade.

Para Fernanda Neta, levar o projeto para fora da universidade amplia o alcance da extensão e possibilita que estudantes e comunidade construam juntas novas formas de cuidado e escuta.

“A ideia é que a extensão possa sair um pouco da universidade e alcançar outros espaços da cidade e do território. O grupo terapêutico é um espaço de escuta e troca entre mulheres, construído de forma aberta, acolhedora e flexível”, explica a professora.

A parceria com a CUFA-AP teve início em março de 2026. A escolha da entidade como espaço para realização dos encontros também reforça a proposta de aproximar a universidade de organizações que atuam diretamente nos territórios e junto às comunidades.

Para a diretora executiva da CUFA Amapá, Ana Gabrielly Silva, a parceria representa uma oportunidade de ampliar o acesso a iniciativas que promovem acolhimento e fortalecem as mulheres.

“Para a CUFA Amapá, receber um projeto como esse significa fortalecer a nossa atuação em rede e abrir as portas para que iniciativas da universidade possam chegar mais perto das pessoas. Acreditamos que criar espaços de escuta, acolhimento e troca é também uma forma de fortalecer mulheres e comunidades”, destaca Gabrielly.

A iniciativa também proporciona às estudantes de Psicologia uma experiência prática de extensão, permitindo que elas desenvolvam a escuta e o diálogo com diferentes realidades sociais, sempre sob acompanhamento e orientação da professora responsável.

Os próximos encontros estão previstos para 12 de setembro, 17 de outubro, 14 de novembro e 12 de dezembro, sempre das 16h às 18h, na sede da CUFA-AP.

Serviço

Grupo terapêutico para mulheres, na Cufa Amapá

Realização: Projeto de extensão do curso de Psicologia da UNIFAP, em parceria com a CUFA-AP

Público: Mulheres a partir de 18 anos

Inscrição: Não é necessário se inscrever previamente

Participação: Grupo aberto e gratuito

Horário: 16h às 18h

Próximas datas: 12 de setembro, 17 de outubro, 14 de novembro e 12 de dezembro

Local: Sede da CUFA-AP

Endereço: Rua São José, 1500, Centro, Macapá (AP)

Fotos e texto: Mary Paes

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