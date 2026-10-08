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Chamada Escolar 2027 começa dia 13 de outubro no Amapá

Livia Almeida

Cadastro para novos estudantes e alunos que desejam mudar de escola será realizado até 13 de novembro, em Macapá e Santana.

A Chamada Escolar Unificada 2027 para estudantes da rede pública de ensino de Macapá e Santana começa na próxima terça-feira, 13 de outubro. O procedimento, realizado pelo Governo do Amapá em parceria com as prefeituras dos dois municípios, segue até 13 de novembro de 2026.

A chamada é destinada aos estudantes que vão ingressar na rede pública de ensino ou pretendem mudar de escola no ano letivo de 2027. O cadastro deve ser realizado pela internet, no portal Escola Pública do Amapá.

O objetivo é identificar a demanda por vagas e auxiliar no planejamento da oferta de ensino nas escolas estaduais e municipais.

Quem deve participar da Chamada Escolar 2027?

Devem realizar o cadastro os estudantes que se enquadram em uma das seguintes situações:

  • Alunos que vão ingressar pela primeira vez na rede pública de ensino em 2027;
  • Estudantes que pretendem mudar de escola no próximo ano letivo.

A participação permite que as redes de ensino identifiquem a procura por vagas e organizem o atendimento aos estudantes.

É importante destacar que a Chamada Escolar não garante a matrícula. O procedimento é uma etapa de levantamento da demanda, e as famílias deverão acompanhar posteriormente as orientações sobre a efetivação das matrículas.

Como fazer o cadastro?

O processo será realizado pela internet, por meio do sistema disponibilizado para a Chamada Escolar Unificada.

Para participar, o estudante ou responsável deve:

  1. Acessar o site escolapublica.ap.gov.br;
  2. Preencher os dados pessoais solicitados pelo sistema;
  3. Indicar a escola em que deseja estudar em 2027;
  4. Concluir o cadastro conforme as orientações da plataforma.

Nas escolas localizadas em áreas rurais, o procedimento também poderá ser realizado presencialmente.

Prazo vai até 13 de novembro

O período de cadastramento será de 13 de outubro a 13 de novembro de 2026.

A Chamada Escolar Unificada funciona como um levantamento antecipado da procura por vagas, permitindo que as redes estadual e municipais planejem o atendimento para o próximo ano letivo.

As famílias devem ficar atentas ao prazo e acompanhar as informações divulgadas pelos órgãos responsáveis pela educação.

Serviço

Chamada Escolar Unificada 2027

  • Período: 13 de outubro a 13 de novembro de 2026
  • Público: novos estudantes e alunos que pretendem mudar de escola
  • Municípios: Macapá e Santana
  • Cadastro on-line: escolapublica.ap.gov.br
  • Atendimento presencial: escolas rurais
  • Importante: o cadastro não garante a matrícula.

Com informações da Secom GEA

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