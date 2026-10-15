Curiaú vence de goleada a terceira rodada da Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá e garante vaga na semifinal, no domingo (18)

Atacante Anny Ramos marcou dois gols e deu três assistências na vitória por 5 a 1 sobre o Miracema; competição entra na reta decisiva

O futebol apresentado pelas mulheres das comunidades amapaenses ganhou mais um capítulo de destaque nesta segunda-feira (12), durante a terceira rodada da Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá. Em campo, as atletas mostraram técnica, velocidade, raça e vontade de vencer, mesmo diante dos desafios que enfrentam para seguir no esporte, como a dificuldade de encontrar espaços acessíveis para treinar e a conciliação entre a rotina de trabalho, a maternidade e os compromissos com o futebol.

As quatro partidas foram realizadas no Complexo Esportivo Glicério de Souza Marques, no centro de Macapá, e transcorreram sem intercorrências. O grande destaque da rodada foi o Curiaú, que goleou o Miracema por 5 a 1 e voltou a demonstrar a força que vem construindo desde os primeiros jogos da competição.

A atacante Anny Ramos teve atuação decisiva. Ela marcou dois gols e distribuiu três assistências para as finalizações das companheiras. Com participação direta em todos os gols da equipe, a jogadora foi novamente protagonista de uma vitória que evidenciou o entrosamento e a capacidade ofensiva do Curiaú.

Empolgada com o desempenho do time, Anny destacou a dedicação das jogadoras e a importância de cada oportunidade em campo.

“É uma felicidade enorme estar aqui, jogando, fazendo gols e ajudando minhas companheiras. A gente treina, corre atrás e enfrenta muitas dificuldades para conseguir fazer o que ama. Nem sempre é fácil conciliar tudo, mas, quando entramos em campo, damos o nosso melhor. Essa vitória é de todas nós, da nossa comunidade, e queremos continuar avançando na competição”, comemora a atacante.

Resultados mostram equilíbrio e força das comunidades

Além da goleada do Curiaú, a rodada teve partidas decididas por margens mínimas e um empate que manteve a disputa em aberto. O Murici venceu o Brasil Novo por 1 a 0, enquanto o Perpétuo Socorro empatou em 1 a 1 com o Novo Horizonte. No outro confronto, o Pacoval superou o Jardim Felicidade também por 1 a 0.

Os resultados reforçaram o nível de competitividade do campeonato, que reúne 12 equipes de comunidades de Macapá. Mais do que os números no placar, cada rodada tem colocado em evidência mulheres que persistem no futebol apesar das barreiras de gênero, da falta de estrutura para treinamentos e das responsabilidades que muitas assumem dentro e fora de casa.

Para a presidente da CUFA Amapá, Alzira Nogueira, a competição representa uma oportunidade para reconhecer o talento das atletas e ampliar os espaços ocupados pelas mulheres no esporte.

“A Taça das Favelas é muito mais do que uma competição. É uma oportunidade para essas mulheres mostrarem o talento que têm, a força com que enfrentam as dificuldades e o quanto merecem ser vistas e valorizadas. Muitas são mães, trabalham, cuidam de suas famílias e ainda encontram disposição para treinar e jogar. Quando entram em campo, mostram que o futebol feminino das nossas comunidades tem qualidade, paixão e potencial para chegar muito mais longe”, destaca Alzira.

Além da disputa esportiva, a Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá também tem promovido espaços de diálogo e conscientização sobre os desafios enfrentados pelas mulheres dentro e fora dos campos. Na sexta-feira (9), a competição realizou, no auditório do Ministério Público do Estado do Amapá, um encontro dedicado ao protagonismo das mulheres no esporte e ao enfrentamento à violência de gênero.

A atividade foi conduzida pelas facilitadoras Isadora Canto, Isabella Paixão Ribeiro e Priscila Lopes Resque, com abordagem voltada à prevenção da violência contra as mulheres, ao conhecimento de direitos e à importância de reconhecer e enfrentar situações de violência. A iniciativa ampliou a dimensão social do campeonato, reforçando que incentivar a participação feminina no esporte também passa pela construção de ambientes seguros, pelo respeito e pela garantia de direitos.

Semifinais começam a ganhar forma

Com o encerramento da terceira rodada, a competição entra na fase decisiva. Até o momento, um dos confrontos da semifinal está definido: Curiaú x Pantanal, marcado para domingo (18), no Complexo Esportivo Glicério de Souza Marques, a partir das 8h.

A segunda vaga ainda depende do jogo isolado entre Novo Horizonte e Goiabal, previsto para quinta-feira (15). O resultado definirá o adversário do Murici na semifinal. Conforme os critérios informados pela organização, uma vitória do Novo Horizonte por dois ou mais gols garante a classificação da equipe. Caso contrário, o Perpétuo Socorro, que soma quatro pontos, fica com a vaga.

A expectativa agora se volta para a disputa por um lugar na final e para a oportunidade de seguir na caminhada rumo ao reconhecimento nacional. As jogadoras que mais se destacarem ao longo da competição vão compor a equipe que representará o Amapá no torneio nacional da Taça das Favelas, em Curitiba (PR).

A possibilidade de vestir a camisa do estado amplia o significado da disputa para as atletas, que encontram no campeonato uma vitrine para demonstrar seu futebol, conquistar visibilidade e abrir caminhos para outras meninas e mulheres que também sonham em jogar.

Realizada pela CUFA Amapá, a Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá tem patrocínio da Petrobras e fortalece o esporte como instrumento de inclusão, oportunidade e protagonismo feminino.

Serviço

Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá

Jogo isolado — definição de semifinal

Confronto: Novo Horizonte x Goiabal

Data: quinta-feira, 15 de outubro

Horário: 20h30

Local: Praça da Eterna Aliança – Bairro Novo Horizonte – Macapá/AP

Semifinais

Data: domingo, 18 de outubro

Horário: a partir das 8h

Local: Complexo Esportivo Glicério de Souza Marques, avenida Mendonça Júnior, Centro, Macapá (AP)

Fotos: Ítalo Marques e Gabriel Gomes

Texto: Mary Paes

Curtir isso: Curtir Carregando...