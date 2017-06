Evento no Pará reúne extrativistas e indígenas

II Feira dos Povos do Médio Xingu, que ocorre neste fim de semana, em Altamira, além de fortalecer as culturas tradicionais, estimula a venda de artesanato e produtos da sociobiodiversidade

Brasília (07/06/2017) – Nestes sábado (10) e domingo (11), ocorrerá a segunda edição da Feira dos Povos do Médio Xingu, que reunirá extrativistas e indígenas em Altamira (PA). O objetivo é compartilhar a cultura e conhecimento entre os povos tradicionais da região.

A II Feira dos Povos do Médio Xingu é promovida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pela Fundação Nacional do Índio (Funai) e tem o apoio de diversos parceiros. Juntos, eles buscam fortalecer a identidade do evento para combater o preconceito contra as comunidades indígenas e tradicionais e estimular a comercialização de seus produtos.

Para a segunda edição, está prevista a participação de 120 representantes dos povos do Médio Xingu e de cinco unidades de conservação federais, além de moradores de Altamira. É uma oportunidade única para conhecer de perto os produtos dos indígenas e extrativistas que vivem dentro das reservas ambientais do médio Xingu.

O evento é aberto ao público. Além da oportunidade de contato e aprendizado socioambiental, os participantes comercializarão produtos como artesanato (feito em madeira, cipó, argila, sementes, miçangas, etc) e produtos da agrobiodiversidade (mudas, óleos, plantas medicinais, raízes, frutos, sementes, entre outros).

A primeira edição da Feira dos Povos do Médio Xingu foi realizada em 2015. Na ocasião, extrativistas e indígenas puderam mostrar um pouco da sua cultura e de seus trabalhos com produtos do extrativismo. O evento ocorreu na praça do Colégio Maria de Mathias e contou com a participação de quase 200 moradores, com um público aproximado de 800 visitantes.

Serviço:

II Feira dos Povos do Médio Xingu

10 e 11 de junho

17h às 22h

Concha Acústica – Orla do Cais, Altamira (PA)

Entrada gratuita

