Show de Reginaldo Miranda celebra o rádio e o dia da música no Pará

Para celebrar o Rádio e o Dia da Música, comemorado em 22 de novembro, o artista paraense Reginaldo Viana apresenta o show “Radiofônico”, nesta quarta-feira, 22, às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, do Centur. O projeto foi contemplado no Edital Pauta Livre do Programa Seiva da Fundação Cultural do Pará (FCP).

Artistas como Félix Robatto, Rafael Guerreiro, Carol Ferreira, Fernanda Barreto, Jacqueline Scafutto, Thaila Sarmanho, Vivian Pinho, atores da Sá Produções participam do “Radiofônico”. O show tem direção musical de Roger Santos e Fausto Duantos e direção cênica de Jefferson Cartilh.

O ingresso está no valor de R$10,00 e parte da renda será destinada às obras da Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia-AVAO e às obras do Seminário dos Providentinos.

O show “Radiofônico” é uma iniciativa do cantor e compositor Reginaldo Viana em parceria com o Grupo Acauã. O objetivo do projeto é a valorização da música veiculada nas rádios nos anos 80 e 90, período recente onde as rádios eram mais representativas na formação de público para artistas.

Artista – O cantor e compositor paraense Reginaldo de Souza Viana, mais conhecido como Regi Viana no cenário cultural, já demonstrava as suas habilidades artísticas desde a infância. Tudo indica que ele teria carreira promissora nas artes plásticas ou arquitetura, caso fossem suas opções profissionais, já que se destacava com seus desenhos à mão livre, mas foi a música que destacou o artista que existe dentro dele.

As referências do cantor são inúmeras, prioriza novos artistas e novas propostas desde que consigam dialogar com o passado sem destacá-lo. Reginaldo Viana foi regente do Coral Madrigal de Belém, também foi regente do Coral da Fundação Hemopa. Criou um coral chamado Canto e Vida e chegou a produzir dois festivais que unia vários corais de Belém nos anos de 2000 e 2001, no Teatro do CCBEU, uma experiência muito rica para o músico.

Serviço:

Show “Radiofônico” de Reginaldo Viana e convidados

Local: Teatro Margarida Schivasappa do Centur

Horário: 20h

Ingressos: R$10,00

Realização: Governo do Pará – Fundação Cultural do Pará – Programa Seiva de Incentivo à Arte e à Cultura

Por Andreza Gomes