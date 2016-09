TRE-AP inicia nesta quarta-feira (21) as audiências de carga e lacre das urnas eletrônicas

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) inicia nesta quarta-feira (21), às 9h, na sala de urnas do TRE-AP, as audiências de carga e lacre das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Municipais 2016. O primeiro Cartório a efetuar o procedimento será a 2ª Zona Eleitoral. O objetivo é garantir a segurança e a credibilidade dos programas computacionais utilizados no pleito.

O procedimento consiste em carregar as máquinas com os dados dos eleitores de cada seção eleitoral e com os nomes dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Nos dias 21 e 22 serão preparadas as urnas que atendem a 2ª Zona Eleitoral. Na sexta-feira (23) o processo ocorre com as urnas eletrônicas utilizadas pela 10ª Zona. Ambas de Macapá.

Eleitores, candidatos, representantes de Coligações, Partidos Políticos e seus respectivos delegados, além de Promotores Eleitorais e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), bem como toda a imprensa local, poderão participar da cerimônia.

Cinco servidores do TRE e 21 técnicos de apoio as eleições serão responsáveis pelo o procedimento. Após a inserção das informações as urnas eletrônicas passarão por conferência visual no dia 28 de setembro (quinta-feira), para verificação dos dados e, logo após, serão desligadas.

