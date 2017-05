MPF/AP divulga resultado final e primeira convocação do concurso de estagiários

Dezessete estudantes de Direito têm cinco dias úteis para apresentar a documentação

O resultado final e a primeira convocação do processo seletivo de estagiários do MPF/AP estão publicados na página de acompanhamento do concurso no site www.mpf.mp.br/ap. As publicações são da última terça-feira, 16 de maio.

Sete dos 10 recursos apresentados foram indeferidos. Os três recursos deferidos modificaram notas e um deles alterou a lista de classificados de Direito. Ao todo, foram 90 aprovados de Direito, 26 de Informática e seis de Secretariado Executivo; nove pelo sistema de cotas.

Convocação – Dezessete estudantes de Direito compõem a primeira lista de convocados. Eles têm cinco dias úteis a contar desta quarta-feira, 17, para apresentar ao Núcleo de Gestão de Pessoas do MPF/AP os documentos exigidos no edital de abertura do concurso. Pelas 20 horas semanais de estágio, eles vão receber bolsa no valor de R$850, R$7 diários de auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

