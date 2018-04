Lula diz a jornal que decidiu não ir para Curitiba se entregar

De acordo com a ordem de prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula tem até às 17h desta sexta-feira (6) para se apresentar à PF

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda permanece na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), para onde se dirigiu no início da noite, logo após o anúncio da expedição do mandado de sua prisão pelo juiz Sérgio Moro.

De acordo com o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), Lula ainda não decidiu se vai se apresentar ou não à Polícia Federal em Curitiba. Porém, o jornal Folha de S.Paulo afirmou que conversou com o ex-presidente por telefone e, às 8h30, sua decisão era de não ir para Curitiba se entregar.

Conforme a decisão de Moro, o petista tem até as 17h desta sexta-feira (6) para se apresentar na capital paranaense à Polícia Federal.

Durante toda a noite, o ex-presidente esteve acompanhado pelos filhos e correligionários. O petista acabou não fazendo nenhum tipo de discurso, mas acenou e desceu para cumprimentar alguns de seus aliados.

Ainda segundo o jornal, Lula disse que estava tranquilo, bem disposto, e que já tinha feito seus exercícios matinais como faz todos os dias.

Apoio de Dilma

Um dos discursos feitos em cima de um carro de som estacionado em frente do sindicato foi o da ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela disse que o pedido de prisão expedido pelo juiz federal Sérgio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “faz parte do golpe” que começou com seu impeachment.

“O Lula é inocente. Está sendo vítima de uma das mais graves ações contra uma pessoa. Nossa Constituição é clara. Não se pode prender sem ter esgotado todos os recursos. O presidente tinha direito de recorrer”, disse.

A ex-presidente acrescentou que “isso faz parte do golpe. O golpe que começou quando me tiraram da presidência da República sem nenhum crime que eu tivesse cometido. “O que nós assistimos hoje é a rapidez com que decidiram privar o maior presidente desse país do direito mais sagrado da Constituição brasileira que é a liberdade”.

O juiz federal Sérgio Moro deu até as 17 horas desta sexta-feira (6) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para se apresentar “voluntariamente” à Polícia Federal em Curitiba, base da Operação Lava Jato. Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão no processo do caso triplex do Guarujá.

