Estudantes brasileiros chegam à final de competição mundial de física

A equipe da UFABC irá disputar o pódio do Torneio Internacional dos Físicos com os times da França e da Suíça. A final será transmitida ao vivo

Antes de torcer para o Brasil nesta Copa do Mundo de 2018, separe sua torcida para outra equipe brasileira que também está, nesse momento, disputando um grandioso troféu na Rússia.

É o caso do time de estudantes da Universidade Federal do ABC (UFABC), que acabou de conquistar seu lugar na final do Torneio Internacional dos Físicos, mais conhecido pela sigla IPT (Internacional Physicists’ Tournament, em inglês).

O IPT é uma competição que reúne estudantes de graduação e mestrado em física do mundo todo. Os alunos competem entre si por meio de provas e desafios que envolvem a resolução de problemas da área.

Neste ano, o campeonato chegou à sua 10ª edição e marcou a segunda participação do Brasil – a estreia do país aconteceu em 2017, juntamente com a ida da equipe da UFABC à Suécia. Naquele ano, o time ficou em 11º lugar na classificação geral e em 1º lugar nas Américas.

Nesse segundo ano de participação, a equipe – composta pelos estudantes de engenharia Gustavo Saraiva e Ricardo Gitti, os graduandos em física André Juan e Matheus Pessôa e os mestrandos em física Andrius Dominiqui, Lucas Maia e Lucas Tonetto, e liderada pelo mestre Henrique Ferreira – desembarcou em território russo no início de abril. Desde então, o time está disputando com outras potências do mundo pelo primeiro lugar.

