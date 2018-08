Odeia academia? Confira 8 opções de treino alternativo

Exercícios coletivos ajudam a fazer novas amizades e permitem a troca de experiências e dicas de alimentação ou treino

Uma boa alimentação e a prática de atividade física regularmente deve fazer parte da rotina das pessoas que querem ter uma vida saudável. De acordo com uma pesquisa do Colégio Americano de Medicina do Esporte, as tendências fitness do momento são malhar acompanhado ou fazer exercícios em grupo.

Praticar atividade física em grupo contribui para melhorar o bem-estar emocional. No estudo da Universidade da Nova Inglaterra, na Austrália, cientistas acompanharam participantes que praticaram treino intervalado de alta intensidade (HIIT) acompanhados e outros que correram ou levantaram peso sozinhos. No final, quem malhou em grupo reduziu em 26% os níveis de estresse.

Os exercícios coletivos ajudam a fazer novas amizades, permitem troca de experiências e dicas de alimentação ou treino e ainda dão uma motivação extra para pessoas que costumam ter resistência com academia.

A educadora física Alessandra Sauka, professora na Bodytech Salvador, separou algumas opções de treino coletivo e explicou seus resultados. Confira:

1) Circuito funcional – Programa de condicionamento para desenvolver força e equilíbrio com recursos como: medicine ball, elásticos e steps;

2) Alongamento – Aula indicada para quem procura prevenir lesões através do aumento da flexibilidade e amplitude articular.

3) Localizada – Aula que traz desenvolvimento harmonioso dos grupos musculares e desenvolvimento de força através de exercícios resistidos.}

4) Step – Aula com movimentos de subir e descer contínuos em uma plataforma com degrau.

